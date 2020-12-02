История любви экс-холостяка Никиты Добрынина и Даши Квитковой до сих пор остается обсуждаемой темой. Мужчина рассказал, как он сделал предложение любимой и сложились ли у него отношения с тещей.

Никита Добрынин и Даша Квиткова хоть и показывают свою жизнь в социальных сетях, все же, они решили дать совместное интервью в программе "Звездный путь".

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Несмотря на убежденность общества в том, что пара Никиты и Даши быстро распадется после завершения съемок "Холостяка-9", влюбленные доказали обратное. Они решили официально пожениться. Никита Добрынин много размышлял над тем, каким должно быть предложение выйти за него замуж. Парень точно знал, что этот момент должен быть особенным.

Я хотел сделать ей предложение в аэропорту. Мне хотелось сделать это во время прохода контроля между рамками, чтобы у меня что-то запищало, меня остановили, и я достал бы из кармана обручальное кольцо,

– рассказал Никита Добрынин.

Но парень передумал из-за вероятных препятствий, которые могли возникнуть. И решил сделать предложение руки и сердца во время их отдыха на Бали. Даша Квиткова призналась, что догадывалась, что это произойдет во время путешествия, но уже когда прошло полмесяца, девушка подумала: "Наверное, в следующий раз". Впрочем, перед отъездом Никита все-таки встал на одно колено и вытащил обручальное кольцо.

Не менее интересной была история знакомства Никиты Добрынина с мамой Даши. Первая ее просьба была называть женщину на "ты". Парень в интервью признался, что ему чрезвычайно сложно делать это. Так как хоть она и не в возрасте, но старше Никиты. Несмотря на все это, Даша Квиткова рассказала, что ее мама любит Добрынина больше, чем ее саму. Такие же хорошие отношения сложились и у матери мужа с девушкой.

Смотрите интервью Даши Квитковой и Никиты Добрынина онлайн: