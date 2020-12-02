Американская исполнительница Селена Гомес якобы начала встречаться с успешным игроком НБА – Джимми Батлером, который выступает за команду "Майами Хит". Пара якобы уже два раза была на тайных свиданиях.

Популярной исполнительнице приписали отношения с баскетболистом в издании The Sun. По словам очевидцев, их дважды видели вместе за прошедшие две недели на свиданиях в Нью-Йорке.

Интересно Мой наркотик – счастье: Меган Фокс помогла Колсон Бейкеру преодолеть зависимость

Похоже на свидание. Мы на 100% уверены, что они были там вместе. Мы не можем утверждать, что это было именно свидание, но они были там вместе,

– рассказали очевидцы.

В издании также заметили, что бывшая возлюбленная 31-летнего баскетболиста – Кейтлин Новак – отписалась от Селены в Инстаграме. У Кейтлин и Джимми есть годовалая дочь Райли.

Стоит добавить, что у Селены Гомес около двух лет не было ни с кем отношений. Долгое время она встречалась с Джастином Бибером, неоднократно разрывая отношения, а также с исполнителем The Weeknd. Девушка страдала от депрессий, а также посвятила новые песни своим бывшим.