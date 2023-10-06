Уникальные имена могут заложить в человеке подлинную личность с собственными вкусами и взглядами на жизнь. Еще подчеркнут ее неповторимость. Интересные, нестандартные имена для мальчиков – собрал 24 Канал.

Вау 7 идей, как оригинально назвать мальчика

Оригинальные имена для мальчиков: список

Камиль – нестандартное мужское имя, имеющее несколько версий. За первой, оно имеет римские корни от имени Camillus. В украинском языке перевод звучит "безупречное происхождение". Более узнаваемым вариантом является женская форма – Камилла.

Некоторые говорят, что Камиль происходит от арабов. В таком случае имя означает "совершенный", "идеальный", "примерный".

Марсель – имя с латинскими корнями, которое сформировалось от фамилии "Маркеллус". Есть такое мнение, что оно происходит от римского и греческого бога Марса. Значение тоже касается этого бога: "служащий Марсу" или "агрессивный".

Юлиан звучит довольно хорошо. Это одна из форм имени Юлий, имеющая значение "из рода Юлиев". Еще есть вариант "юлианец" – так называли приверженцев партии Юлия Цезаря. Это было родовым именем, которым называли римских консулов. Также от имени Юлий образовалось название летнего месяца – июля.

Феликс происходит от латыни. По мнению специалистов, оно появилось еще до нашей эры. Слово "felix" имеет значение "счастливый", "благополучный", "везунчик". Раньше его прибавляли к имени очень счастливых людей.

Ираклий – очень красивое имя. Считается, что это православная форма древнегреческого имени Геракл. В старой Греции Геракл был сыном бога Зевса, который отличился борьбой с гигантами.