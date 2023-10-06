Унікальні імена можуть закласти в людині справжню особистість з власними смаками та поглядами на життя. Ще й підкреслять її неповторність. Цікаві, нестандартні імена для хлопчиків – зібрав 24 Канал.

Вау 7 ідей, як оригінально назвати хлопчика

Оригінальні імена для хлопчиків: перелік

Каміль – нестандартне чоловіче ім'я, яке має кілька версій. За першою, воно має римське коріння від імені Camillus. В українській мові переклад звучить "бездоганне походження". Більш впізнаваним варіантом є жіноча форма – Камілла.

Деякі кажуть, що Каміль походить від арабів. У такому випадку ім'я означає "досконалий", "ідеальний", "зразковий".

Марсель – Ім'я з латинським корінням, яке сформувалось від прізвища "Маркеллус". Є така думка, що воно походить від римського та грецького бога війни Марса. Значення теж стосується цього бога: "службовець Марса" або "агресивний".

Юліан звучить досить гарно. Це одна з форм імені Юлій, котре має значення "з роду Юліїв". Ще є варіант "юліанець" – так називали прибічників партії Юлія Цезаря. Це було родовим йменням, яким називали римських консулів. Також від імені Юлій утворилась назва літнього місяця – липня.

Фелікс походить від латині. На думку фахівців, воно з'явилось ще до нашої ери. Слово "felix" має значення "щасливий", "благополучний", "везунчик". Раніше його додавали до імені дуже щасливих людей.

Іраклій – дуже красиве ім'я. Вважається, що це православна форма давньогрецького імені Геракл. У Давній Греції Геракл був сином бога Зевса, який відзначився боротьбою з гігантами.