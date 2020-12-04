4 декабря в 19:00 зрители увидят 7 выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка", в котором четверо мужчин будут бороться за сердце актрисы Ксении Мишиной. Женщина рассекретила, чем ей понравился каждый из этих участников.

Ксения Мишина дала откровенное интервью программе "Ходят слухи", в котором рассказала о проект "Холостячка", творчестве и личной жизни. В частности, во время разговора она рассказала чем ей нравятся мужчины, которые на проекте пытаются покорить ее сердце.

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Ксения Мишина об участниках "Холостячки"

Александр Эллерт

Девушка призналась, что когда решила оставить Сашу в проекте, то доверилась своим чувствам. Она поделилась, что это тот человек, к которому у нее сразу возникла симпатия. Когда ведущая программы Рамина отметила, что это сразу было видно, Ксения не возражала.

У него отличное чувство юмора, мне с ним очень интересно. А также он очень чувственный. Когда я была вместе с ним, чувствовала некий симбиоз, забывала обо всем, что происходит вокруг,

– рассказала Мишина.

Андрей Рыбак

"Холостячка" рассказала, что Андрей также обладает прекрасным чувством юмора. Он очень мужественный, но в то же время в нем присутствует нежность. Вот эта разнополярность и понравилась Мишин.

Он может быть жесткий мужчиной и проявлять слабость. Ведь для нас, для женщин, очень важно, чтобы человек рядом с нами мог проявить слабость,

– поделилась Ксения.

Евгений Ковтуненко

"Мы с ним очень похожи энергетически. У нас очень много общих интересов. Он уже сознательный, с сформулированным четким "Я". Женя зрелый мужчина, с которым я чувствовала себя как за каменной стеной", – рассказала "Холостячка".

Алексей Тригубенко

Ксения поделилась, что в Алексее видела стабильность, возможность и желание построить семью. Мишина призналась, что это человек, в котором она за все время проекта не сомневалась ни разу.

"У нас с ним очень интересная история, которая очень медленно развивается. Раньше он никогда не имел опыта общения перед камерами, поэтому довольно долгое время Алексей раскрывался. Мне кажется, что он работал над собой. Не могу сказать, что он был не заметен, но достаточно застенчив. Именно поэтому наша история была медленной и постепенной", – рассказала Ксения.

Интервью Ксении Мишиной: смотрите видео онлайн