Реалити-шоу "Холостячка" привлекло внимание большого количества зрителей, поэтому публика с нетерпением ждет выбора актрисы Ксении Мишиной. Недавно в сети появилось романтическое фото звезды с участником Евгением Ковтуненко. Главная героиня проекта объяснила ситуацию.

В интервью для программы "Ходят слухи" Ксения Мишина подробно рассказала о шоу "Холостячка" и прокомментировала слухи о романе с одним из участников проекта юристом Евгением Ковтуненко.

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Почему появились слухи о победе Евгения Ковтуненко в шоу "Холостячка"

Несколько недель назад Ксения Мишина стала судьей 11 выпуска проекта "Танцы со звездами". После прямого эфира звезду заметили за кулисами шоу с мужчиной, который похож на Евгения Ковтуненко, который оказался в четверке финалистов. Скандальное фото "слили" в сеть и предположили, что именно успешному юристу удалось завоевать сердце "Холостячки" и победить.

На фотографии Ксения Мишина изображена в объятиях мужчины, который по телосложению похож на Евгения Ковтуненко. Актриса не скрывала, что рада встрече. Похоже, из павильона "Танцев со звездами" они уехали вместе.

Как Ксения Мишина отреагировала на слухи о романе с Евгением Ковтуненко

Главная героиня шоу "Холостячка" не стала отрицать, что на фото рядом с ней именно Евгений Ковтуненко. Она видела этот кадр на одной из фан-страниц, однако не знает, кто автор. По ее словам, это не был "слив" победителя шоу.

Женя приезжал ко мне, подарил мне букет цветов. Я не знаю, кто нас сфотографировал. Я вообще не поняла этого фото,

– лаконично ответила Ксения Мишина.

Полное интервью Ксении Мишиной смотрите онлайн: видео