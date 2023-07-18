Хочется спать в жару: 7 способов, что с этим делать

Часто случается так, что в сильную жару охото спать. Потому что наш организм очень устает от высокой температуры и хочет отдыха.

Хотеть спать в жару – абсолютно нормально, но не всегда мы имеем такую возможность. Поэтому нужно знать способы, как поддерживать себя бодрым. Что нужно делать – знает 24 Канал.

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Как бороться с сонливостью летом

Спорт – это всегда отличная идея. Не обязательно сразу идти в спортзал или бегать под открытым небом в жаркую летнюю погоду. Сделайте легкую зарядку, которая поможет мышцам прийти в тонус. После нескольких упражнений, почувствуете гораздо больше энергии.



Физические упражнения / Фото с ютуба

Холодная вода – это настоящее чудо в летний сезон. По возможности умойтесь холодной водой из крана и выпейте немного воды. Желание спать часто связано с обезвоживанием организма. Такое простое действие, как умывания и питья воды, улучшит эту ситуацию.



Стакан холодной воды / Фото Thehealthcite.com

Можно опрыскивать комнаты из распылителя, чтобы было свежее. Если есть такая возможность – хорошо сделать влажную уборку. В помещении уже станет легче дышать, чем раньше.



Опрыскиватель воздуха / Фото Depositphotos

Мятный чай – прекрасная идея летом. Такой аромат очень бодрит. Можно даже приготовить мохито, добавив еще кусок лимона и кубики льда. Свежий напиток придаст вам энергию.



Мятный чай / Фото Ukrhealth

Приятный лайфхак – кофе с кусочком черного шоколада. Кофеин тонизирует организм, так что можете иногда практиковать такой метод. Но не стоит пить по 3-4 кофе в день, потому что это создает дополнительную нагрузку на организм.



Чашечка кофе / Фото Frcoffee.com

Легкая еда – действенный способ бороться с жарой. Следует есть фрукты и овощи и меньше жирного и жареного. Потому что от тяжелой еды хочется спать. Продукты, в которых многие воды нужны организму в летнее время.



Фрукты / Фото Yes frukt

Найдите себе собеседника, когда очень хочется спать. Лучше, когда это будет энергичный и веселый человек, который может рассказать что-нибудь интересное или немного развеселить. После такой беседы вам захочется спать.