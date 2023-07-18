Хотіти спати в спеку – абсолютно нормально, але не завжди ми маємо таку змогу. Тому треба знати способи, як підтримувати себе бадьорим. Що треба робити – знає 24 Канал.

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Як боротися з сонливістю влітку

Спорт – це завжди чудова ідея. Не обов'язково одразу йти в спортзал чи бігати під відкритим небом в жарку літню погоду. Зробіть легку зарядку, що допоможе м'язам прийти в тонус. Після кількох вправ, чи відчуєте значно більше енергії.



Фізичні вправи / Фото з ютубу

Холодна вода – це справжнє диво в літній сезон. По можливості вмийтесь холодною водою з-під крана та випийте трохи води. Бажання спати часто пов'язане зі зневодненням організму. Така проста дія, як вмивання та пиття води покращить цю ситуацію.



Стакан холодної води / Фото Thehealthcite.com

Можна обприскувати кімнати з розпилювача, щоб було свіжіше. Якщо є така змога – добре зробити вологе прибирання. У приміщенні вже стане легше дихати, ніж було до того.



Обприскувач повітря / Фото Depositphotos

М'ятний чай – прекрасна ідея влітку. Такий аромат дуже бадьорить. Можна навіть приготувати мохіто, додавши туди ще шматок лимона та кубики льоду. Свіжий напій додасть вам енергії.



М'ятний чай / Фото Ukrhealth

Приємний лайфхак – кава зі шматочком темного шоколаду. Кофеїн тонізує організм, тож можете іноді практикувати такий метод. Але не варто пити по 3-4 кави в день, бо це створює додаткове навантаження на організм.



Чашечка кави / Фото Frcoffee.com

Легка їжа – дієвий спосіб боротися зі спекою. Варто їсти фрукти та овочі й менше жирного та смаженого. Тому що від важкої їжі хочеться спати. Продукти, в яких багато води потрібні організму в літню пору.



Фрукти / Фото Yes frukt

Знайдіть собі співрозмовника, коли дуже хочеться спати. Краще, коли це буде енергійна та весела людина, яка може розказати щось цікаве чи трохи розвеселити. Після такої бесіди вам перехочеться спати.