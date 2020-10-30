Вы уже готовы к Хэллоуину? Даже если вы приобрели тыквы, искусственную паутину или костюмы, один из самых атмосферных праздников в году можно сделать еще интереснее! Как это сделать – читайте в нашем материале, основанном на древних легендах.

Только представьте, несколько часов на поезде до поселка Славское – и вы уже погружаетесь в совершенно другой мир.

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Вместо электрических фонариков горят настоящие свечи; тыквы стоят перед домом и освещают силуэты величественных гор в ночной темноте; где-то на окраинах слышно, как воет не то собака, не то волк... А ваша веселая компания ходит от дома к дому, требуя у туристов сладости. Вдруг кто-то из компании отстает и идет по тропинке, ведущей к последнему дому в деревне, почти посреди горы. Вы следуете за ним и наталкиваетесь на старую, немного обросшую мхом, но какую-то очень особенную хату.

Внутри горит ночник. Кто-то пробует открыть дверь. Заглядываете внутрь. А там, будто ожидая именно вас, сидит старый мольфар. Жестом приглашает вас заходить и садиться прямо на ковер из шкуры какого-то неизвестного животного возле открытой печи, в которой языки огня отбрасывают причудливые тени на стены. Никакой искусственной паутины или оранжевых шляп.

Все по-настоящему.

Мольфар в окрестностях Славска живет давно. Местные даже не помнят, когда он здесь поселился, а его хата вылезла на склоне горы, немного спрятанная в елях, так неожиданно, словно грибы после дождя. Так что живет он здесь и поныне. Конечно, мольфаром его никто не зовет. Все называют вуйко Захар. Но занимается он настоящим мольфарством – оберегает и защищает это место и его жителей. Может и целебный сбор трав больному подобрать, а может и нечисть всяческую от деревни отогнать.

Его дело крестьяне уважают, поэтому без крайней нужды к Захару не идут, хоть он никогда никого из дома не выгнал. Так что, если вдруг заблудиться и выйти к его дому, то можно смело заходить – он вас радушно примет, напоит и накормит. А если это случится перед Хэллоуином, то еще и несколько историй об этих краях расскажет, чтобы современные люди не воспринимали потусторонние силы как шутки или выдумки.

Но любимых историй у мольфара Захара три. И их уже пересказывают люди по горам, потому что очень им эти истории нравятся.

Ведьмина гора

Когда-то давно на горе прямо возле Славского жила ведьма Ильза. Гору эту она выбрала не случайно, потому что сама гора стоит среди других гор, с вершины видно все, что происходит вокруг. Так жила там Ильза, наблюдала за окружающим миром да и горя не знала. Потом встретила парня. Но вопреки правилам влюбилась в него. Тогда темные силы решили наказать Ильзу за то, что не сдержала ведьмовских обетов. Они ослепили парня и завели его в лесную чащу в горах.

Возлюбленный Ильзы заблудился там, а она не знала, где искать любимого, и даже ведьмовство ей не помогло. Бедняжка искала парня – но безуспешно. От горя Ильза превратилась в волчицу и подалась его искать по горным тропам. Поговаривают, что до сих пор при полной луне, если выйти на вершину горы, можно увидеть одинокую волчицу, которая оплакивает и зовет к себе любимого.

И когда Ильза отрекалась от ведьмовства и волшебства, то поклялась, что теперь до скончания веков будет служить только любви. Так что даже в образе одинокой волчицы бывшая ведьма помогает всем влюбленным, кто обращается к ней. А местные парни знают, что если признаться девушке в любви на вершине горы Ильза, то это может проверить ваши отношения. Если любовь ненастоящая и кто-то обманывает, то Ильза сделает так, чтобы предатель навсегда заблудился в карпатских лесах. Но если ваши намерения и любовь искренни, то девушка обязательно согласится, а пару ждет счастливый и долгий брак.

Гора правды

Вторая гора, на которую можно подняться со Славского – гора Высокий Верх. Она является для местных не менее важной, чем первая. Потому что если Ильза может подарить любовь, то на Высокий Верх поднимались ради правды.

Эта гора расположена так, что на ее вершине пересекаются границы трех областей. Когда-то здесь жил старый-престарый человек, который был местным судьей. Именно к нему поднимались все жители, у кого случались какие-то споры. Старый мудрец всегда внимательно выслушивал все стороны и только потом принимал действительно справедливое решение чья правда. Но однажды случилось так, что один крестьянин был недоволен решением мудреца. И подумал, что хватит тому так над людьми издеваться. А потому пробрался ночью, пока вся деревня спала, в дом мудреца на самой верхушке горы и убил его. Однако жажда справедливости в душе мудреца была так сильна, что даже после смерти он помогал людям.

А случилось это так. Когда люди узнали, что мудрец мертв, то пытались узнать, кто же его убил. Подозреваемых было несколько. Среди них и настоящий убийца. Жмтели села привели их на верхушку горы в дом мудреца и пытались заставить настоящего убийцу признаться. Вдруг из дома вышел большой красивый петух, встал между подозреваемыми мужчинами, и уверенно повернулся в сторону убийцы, да еще и спел.

Люди решили, что это знак, и даже сам убийца вынужден был признаться и уйти из села в горы. А люди поняли – это мудрец им продолжает помогать через своего любимого петуха. С тех пор каждый раз, когда у жителей сел вокруг Славска случались споры, то шли на гору Высокий Верх, и ждали, в какую сторону петух запоет. Так и решали все.

Поговаривают, что и до сих пор, если выйти на Высокий Верх со сложным вопросом, то дух мудреца поможет узнать правду, а пение петуха подскажет верное направление.

Гора силы

Третья легенда рассказывает о том, как возник источник Писаная криница возле дороги на Высокий Верх. Когда-то по этим лесам проходил Довбуш со своими опришками.

Они увидели колодец, который, по еще более древней легенде, когда-то здесь выкопал один из первых поселенцев – кузнец. Он поселился на вершине горы, а колодец был нужен ему, чтобы не спускаться каждый раз вниз за водой. Никто из местных не верил, что сильный кузнец так силен, что сможет в горе колодец выкопать, найдя воду в камне, но кузнец сделал это и, говорят, с тех пор больше ни у кого не было такой силы.

Так что когда Довбуш с опришками подошли к этому колодцу, один из его друзей предложил Довбушу помериться силами и Олекса ответил:

"Самым сильным будет считаться тот, кто сумеет расписаться рукой на каменном колодце".

Сделать это удалось только Олексе, его соперники не смогли оставить след на камне. С тех пор источник называется "писаным", а местные жители рассказывают, что попробовав воду из колодца можно найти силу, как у легендарного Довбуша и как у того самого кузнеца, который этот колодец здесь выкопал.

Конечно, все эти истории – лишь часть легенд, магия которых не может не очаровывать. Редакция LifeStyle 24 предлагает вам погрузиться в мистические рассказы и провести выходные в туристическом поселке недалеко от Львова.

Автор: Вероника Миронова