Знаменитая супермодель Хейли Болдуин ошеломила новыми снимками. Красавица примерила дизайнерское платье, как у Тины Кароль.

Новые фото Хейли Бибер

Соответствующими снимками Хейли Болдуин поделилась в инстаграме. На кадрах знаменитая модель показала, как 22 ноября праздновала день рождения с любимым мужем Джастином Бибером.

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24! Я так благодарна. Спасибо за вашу любовь и такие добрые поздравления, – обратилась к поклонникам Хейли Бибер.

Однако журналисты 24 канала обратили внимание не только на чувственное сообщение, но и на одежду звездной именинницы. В день рождения Хейли Бибер красовалась в черном платье. Наряд имел оригинальный крой в зоне декольте и обнажал стройные ноги манекенщицы.

Образ Тины Кароль

Подобное платье от David Koma уже примеряла Тина Кароль. В дизайнерском наряде украинская певица появилась в прямых эфирах "Танцев со звездами 2020" и "Голоса страны 10". Платья имели немного другой декор в зоне декольте, однако по крою напоминали наряды Хейли Болдуин.