Когда состоится Ханука в этом году: история и главные традиции праздника
Ханука – один из самых главных праздников у евреев. Из иврита его название означает "обновление", "освящение". Хануку еще называют "Праздником огней" или "Праздником свечей". Поскольку в этот день зажигают специальные ханукальные свечи.
Древний еврейский праздник продолжается 8 дней. Впервые его начали отмечать во 2 веке до н.э. Тогда освободили и очистили Храм после восстания Хашмонеев против царя Антиоха IV. Об истории, традициях праздника, а также о том, когда его будут отмечать в этом году, читайте на сайте 24 Канала.
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Когда Ханука 2023 года: история праздника
В этом году Хануку будут отмечать с 7 по 15 декабря. То есть уже завтра – первый день одного из главных еврейских праздников.
История Хануки достаточно интересна. В древние времена, еще до нашей эры, евреи перешли под власть Александра Македонского. Сделали это по своей воле. Ведь он уважал евреев и не вмешивался в их дела. Однако впоследствии царь умер. После его смерти государством начали править египтяне, а затем греки.
В то время жила семья Маккавеев. Однажды они выступили против порядков новой власти. Люди собрали большую армию и напали на греческое войско. Прошло три года, когда повстанцам удалось освободить Иерусалим.
Традиции Хануки
В период Хануки евреи зажигают специальные ханукальные свечи. Каждый день количество свечей меняется. В первый – ставят одну, во второй – две и так далее. Свечи зажигают слева направо, а также используют специальный светильник – Шамаш. Подсвечник, который называется ханукия, ставят на подоконник.
Евреи не постятся во время Хануки. Восемь дней нужно веселиться и вкусно есть. Одним из главных блюд этого еврейского праздника являются пончики с фруктами или шоколадом, которые изрядно посыпают сахарной пудрой.
Во время Хануки у детей имеют каникулы в школах. Поэтому взрослые организуют для них разные концерты и другие веселые развлечения.