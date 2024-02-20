Названы 3 знака зодиака, чья помощь сейчас крайне необходима друзьям

Каждому человеку крайне необходим друг, который всегда придет на помощь или даже просто выслушает. Обратите внимание на свое окружение, ведь близкому человеку очень нужна ваша поддержка.

Так, Овен, Скорпион и Стрелец, ваш друг или подруга очень нуждаются в поддержке. Не стесняйтесь сделать это, даже если они не решаются попросить, пишет LifeStyle 24.

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Овен

Ваш друг может нуждаться в важном совете. Если просит встретиться, выделите хоть немного времени. Не можете сейчас вживую, – сделайте это онлайн. Поверьте, это действительно важно.

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Скорпион

Близкий человек может пытаться справиться с проблемами самостоятельно, стесняясь вас отвлекать. Проявите заботу. Не бойтесь спросить, как у него дела. Это точно не будет лишним.

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Стрелец

Ваша подруга или друг могли оказаться в непростой ситуации. Нужна поддержка человека, которому доверяет больше всего. Впрочем, помните, советуйте, но не склоняйте к тому или иному выбору.

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