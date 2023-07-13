4 знака зодиака, мечта которых сбудется к концу лета: проверьте себя в списке счастливчиков
Некоторым знакам зодиака очень повезет к концу этого лета. У них сбудется заветная мечта.
Конец июля и август поспособствует счастью для Тельцов, Львов, Скорпионов и Рыб. Они осуществят свою мечту и преуспеют, пишет 24 Канал.
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Телец
Тельцы наконец-то научились распознавать свои скрытые и настоящие желания. Поэтому к концу лета одно из них обязательно сбудется.
Гороскоп для Тельцов
Лев
У Львов осуществится мечта, связанная с работой. Это может быть карьерное повышение, обновленная зарплата или премия. Или вообще – другое и новое место работы.
Гороскоп для Львов
Скорпион
Представители этого знака зодиака получат возможность осуществить мечту об учебе и саморазвитии. Есть шанс попасть на желаемые курсы или вступить в мечтательное заведение.
Гороскоп для Скорпионов
Рыбы
Рыбы в этот период решатся сделать то, чего долго боялись – их мечта – это их страх. Это может быть связано как с окружающими, отношениями, так и ответственностью. Например, исполнится желание завести домашнего питомца.
Гороскоп для Рыб