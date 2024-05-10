Скорпион, Стрелец, Рыбы, Рак и Близнецы. Именно у этих знаков может очень часто меняться настроение, передает LifeStyle 24.

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Скорпион

Люди, которые родились под этим знаком, отмечаются глубокой интенсивностью своих эмоций. Поэтому их настроение может меняться очень быстро. Скорпионы могут проявлять как нежность, так и сильное негодование.

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Рак

Представители этого знака имеют склонность к смене настроения из-за их большой эмоциональности и уязвимости. Раки могут внезапно переходить от радости к печали или возмущению. Изменение фазы Луны также может влиять на их настроение. Для Раков важно иметь поддержку и понимание от близких.

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Близнецы

У Близнецов может очень часто меняться настроение. Они склонны к раздражительности или легкомыслию в зависимости от ситуации. Эти люди могут быстро переключаться между разными эмоциями и чувствами.

Гороскоп для Близнецов

Рыбы

Представители этого знака склонны к сменам настроения из-за их эмоциональной чувствительности и эмпатии к другим. Они легко могут впадать в глубокие размышления или меланхолию, но так же быстро переключаются на радость. Рыбам важно чувствовать спокойствие и гармонию.

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Стрелец

Люди, родившиеся под знаком Стрельца, имеют склонность к смене настроения из-за их естественной тяги к свободе и приключениям. Они ищут новые впечатления и ощущения. Поэтому настроение может меняться от восторга до скуки. Стрельцам важно иметь возможность самовыражаться.

Гороскоп для Стрельцов