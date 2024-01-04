Даже самым близким: 3 знакам зодиака сегодня нельзя доверять никому

Если не хотите, чтобы о вашем секрете узнали абсолютно все, сегодня не доверяйте никому. Даже близкий человек может рассказать о ваших тайнах.

Близнецы, Водолей и Стрелец. Сегодня вам следует держать язык за зубами. Поверьте, так будет лучше, пишет 24 Канал.

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Близнецы

Присмотритесь к своему окружению. Не спешите делиться с другими пикантными подробностями своей жизни. Даже близкие люди могут не понять и осудить.

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Водолей

Если у вас снова плохое настроение, что-то беспокоит, лучше не делитесь с кем-то. Следует прожить свои переживания и эмоции самостоятельно. Никто не поймет вас так, как вы сами.

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Стрелец

У вас большие планы на будущее. Впрочем, не рассказывайте о них никому. Поверьте, так будет лучше для вас самих.

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