Однако у кого-то черная полоса в жизни закончилась, а началась белая. Больше о том, каким будет день для всех знаков зодиака, читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала.

О ком идет речь Будет нелегко: в ближайшие дни 3 знакам зодиака нужно принять судьбоносное решение

Гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 января для Овнов

У Овнов наконец-то началась белая полоса в жизни. Вы смогли обрести гармонию и покой. Конечно, для этого понадобилось много усилий. Поэтому теперь следует выделить немного времени для того, чтобы восстановить энергию.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 января для Тельцов

В начале нового года Тельцы попробовали необычное для себя хобби. Поэтому теперь представители этого знака зодиака уделяют ему очень много времени. Может быть, в будущем обычное дело для души станет полноценной работой.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 января для Близнецов

Близнецы хотят наладить отношения с родителями, однако пока это совсем не удается. Мама с папой не хотят идти вам на встречу, а справиться с такой ситуацией наедине невозможно.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 января для Раков

У Раков все еще разбитое сердце. Чувства были настолько сильны, что вы никак не можете забыть человека. Однако астрологи советуют жить дальше и не зацикливаться на тех, кто не может проявить взаимность.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 4 января для Львов

Львам нужно восстановить ресурс. Только начало года, а у вас уже нет энергии. Может быть, родные и друзья станут хорошей поддержкой и опорой. Поэтому не бойтесь поделиться с ними своими чувствами.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 января для Дев

Девы погрязли в домашней работе. Астрологи рекомендуют больше гулять на свежем воздухе и участвовать в разнообразных активностях. Не делайте свою жизнь серой.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 января для Весов

Конец недели будет продуктивным для Весов. Работа наконец-то начала доставлять удовольствие представителям этого знака зодиака. Кроме того, впоследствии вы получите хорошее финансовое вознаграждение за свои старания.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 января для Скорпионов

Скорпионам нельзя выбиваться из своего графика. Ведь теперь представители этого знака зодиака чувствуют себя очень растерянными. Постарайтесь собрать себя в кучу побыстрее.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 января для Стрельцов

Стрельцы уже планируют долгожданный отпуск. Подумайте обо всех нюансах, которые могут случиться, чтобы они не испортили отдых.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 января для Козерогов

Астрологи говорят, что Козероги скоро влюбятся. Очень неожиданно на жизненном пути появится человек, который украдет ваше сердечко. Год будет наполнен романтикой, любовью, нежностью и заботой.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 января для Водолеев

У Водолеев последние несколько дней совсем нет настроения. Где брать позитив и энергию, вы не знаете. А впадать в депрессию тоже не хочется. Однако астрологи говорят, что представители этого знака зодиака должны пройти этот период наедине.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 января для Рыб

Рыбам не терпится попробовать что-то экстремальное. Любопытство не дает покоя уже несколько дней. Не стоит изводить себя, срочно воплощайте желание в реальность.