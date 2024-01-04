Однако у кого-то черная полоса в жизни закончилась, а началась белая. Больше о том, каким будет день для всех знаков зодиака, читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала.
О ком идет речь Будет нелегко: в ближайшие дни 3 знакам зодиака нужно принять судьбоносное решение
Гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 4 января для Овнов
У Овнов наконец-то началась белая полоса в жизни. Вы смогли обрести гармонию и покой. Конечно, для этого понадобилось много усилий. Поэтому теперь следует выделить немного времени для того, чтобы восстановить энергию.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 4 января для Тельцов
В начале нового года Тельцы попробовали необычное для себя хобби. Поэтому теперь представители этого знака зодиака уделяют ему очень много времени. Может быть, в будущем обычное дело для души станет полноценной работой.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 4 января для Близнецов
Близнецы хотят наладить отношения с родителями, однако пока это совсем не удается. Мама с папой не хотят идти вам на встречу, а справиться с такой ситуацией наедине невозможно.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 4 января для Раков
У Раков все еще разбитое сердце. Чувства были настолько сильны, что вы никак не можете забыть человека. Однако астрологи советуют жить дальше и не зацикливаться на тех, кто не может проявить взаимность.
Лев (21 июля – 23 августа)
Гороскоп на 4 января для Львов
Львам нужно восстановить ресурс. Только начало года, а у вас уже нет энергии. Может быть, родные и друзья станут хорошей поддержкой и опорой. Поэтому не бойтесь поделиться с ними своими чувствами.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 4 января для Дев
Девы погрязли в домашней работе. Астрологи рекомендуют больше гулять на свежем воздухе и участвовать в разнообразных активностях. Не делайте свою жизнь серой.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 4 января для Весов
Конец недели будет продуктивным для Весов. Работа наконец-то начала доставлять удовольствие представителям этого знака зодиака. Кроме того, впоследствии вы получите хорошее финансовое вознаграждение за свои старания.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 4 января для Скорпионов
Скорпионам нельзя выбиваться из своего графика. Ведь теперь представители этого знака зодиака чувствуют себя очень растерянными. Постарайтесь собрать себя в кучу побыстрее.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 4 января для Стрельцов
Стрельцы уже планируют долгожданный отпуск. Подумайте обо всех нюансах, которые могут случиться, чтобы они не испортили отдых.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 4 января для Козерогов
Астрологи говорят, что Козероги скоро влюбятся. Очень неожиданно на жизненном пути появится человек, который украдет ваше сердечко. Год будет наполнен романтикой, любовью, нежностью и заботой.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 4 января для Водолеев
У Водолеев последние несколько дней совсем нет настроения. Где брать позитив и энергию, вы не знаете. А впадать в депрессию тоже не хочется. Однако астрологи говорят, что представители этого знака зодиака должны пройти этот период наедине.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 4 января для Рыб
Рыбам не терпится попробовать что-то экстремальное. Любопытство не дает покоя уже несколько дней. Не стоит изводить себя, срочно воплощайте желание в реальность.