Так, астрологи выделили 2 знака зодиака. В частности, Рак и Рыбы, передает 24 Канал.

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Рак

Родившиеся под этим знаком зодиака известны своей высокой эмоциональностью. Они могут быть очень чувствительны. Раки сильно связаны со своими чувствами. Им важна эмоциональная составляющая в отношениях. Партнеров выбирают не головой, а сердцем.

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Рыбы

Эти люди известны своей эмпатией и участливостью. Они часто поддаются эмоциям. Могут слишком сильно переживать о чем-нибудь. Нередко имеют привязанность к любимому человеку.

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