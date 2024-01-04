Так, астрологи выделили 2 знака зодиака. В частности, Рак и Рыбы, передает 24 Канал.
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Рак
Родившиеся под этим знаком зодиака известны своей высокой эмоциональностью. Они могут быть очень чувствительны. Раки сильно связаны со своими чувствами. Им важна эмоциональная составляющая в отношениях. Партнеров выбирают не головой, а сердцем.
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Рыбы
Эти люди известны своей эмпатией и участливостью. Они часто поддаются эмоциям. Могут слишком сильно переживать о чем-нибудь. Нередко имеют привязанность к любимому человеку.
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