Скорпион, Лев и Водолей. Именно у этих знаков зодиака чаще всего случаются конфликты в отношениях, передает 24 Канал.

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Скорпион

Родившиеся под этим знаком зодиака стремятся всегда быть на первом месте. Особенно у любимого человека. Скорпионы мечтают, чтобы все было так, как они хотят. Также могут отстаивать свою правоту, даже если это неуместно. Так что в их отношениях возможны частые конфликты.

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Лев

Львы постоянно хотят быть в центре внимания и получать признание от партнера или партнерши. Их гордость и потребность в лидерстве могут приводить к конфликтам, особенно если потребности не удовлетворяются.

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Водолей

Эти люди часто проявляют трудности в выражении собственных эмоций и чувств. Это может приводить к недоразумениям и конфликтам в отношениях.

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