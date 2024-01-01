Так, в первый месяц нового года Дева и Близнецы могут узнать, что любимый человек изменяет. Правда будет горькой и очень болезненной, пишет 24 Канал.

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Дева

Неожиданно Девы получат известие, которое разобьет сердце. Любимый человек изменяет. Более того, делает это уже не впервые.

Совершенно нелегко будет принять это. Впрочем, придется делать выбор: простить и забыть, или не терпеть к себе такого отношения и разорвать отношения.

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Близнецы

В первый месяц 2024 года может выясниться, что партнер или партнерша изменяют. Близнецам будет нелегко воспринять эту правду.

Однако не стоит винить себя. Лучше примите решение, что будете делать дальше. Готовы ли терпеть и закрывать глаза на все.

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