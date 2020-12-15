Гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года, прогнозирует не слишком успешный день для Дев и Скорпионов. А вот Козерогам удастся реализовать свои оригинальные креативные планы. Читайте гороскоп на 15 декабря 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.
Не стоит назначать на эти сутки радикальные начинания, ответственные мероприятия, операции с жильем и недвижимостью, кардинальные семейные перемены. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 15 декабря 2020 для Овнов
Овнам не стоит переоценивать собственные силы. Именно сейчас астрологи советуют избегать переутомления, ведь оно может иметь негативные последствия.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 15 декабря 2020 для Тельцов
Жизнь не всегда к нам справедлива – сегодня вы в этом убедитесь. Не воспринимайте все слишком близко к сердцу.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 15 декабря 2020 для Близнецов
Посвятите день наведению порядка в собственных мыслях. Ни о чем не жалейте, лучше сделайте определенные выводы.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 15 декабря 2020 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 15 декабря 2020 для Львов
Львы получат неплохую возможность больше заработать. Только не теряйте голову в погоне за деньгами. Лучше сосредоточьтесь на том, чего хотите достичь и подведите итоги сделанного.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 15 декабря 2020 для Дев
Сегодня Девам будет за что-то стыдно. Угрызения совести испортят не только настроение, но и весь день. Не стоит в этот день строить далеко идущие планы.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 15 декабря 2020 для Весов
Весы в этот день могут попасть в ловушку негативных эмоций. Звезды советуют не драматизировать события, особенно по мелочам. Ссора или стресс могут оставить глубокий след.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 15 декабря 2020 для Скорпионов
Скорпионы сегодня останутся заложниками чужих капризов или обстановки в целом. Желательно прекратить усилия, направленные на укрепление вашей репутации.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 15 декабря 2020 для Стрельцов
Стрельцы в этот день смогут сделать маленькое открытие или применить свежую идею. Возможно, вы продвинетесь по служебным или домашним делам. Не стоит нервничать, если что-то будет идти не так, как вы захотите.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 15 декабря 2020 для Козерогов
В этот день Козерогам удастся реализовать свои оригинальные креативные планы, но лишь частично. Многие ситуации в этот день будут для вас комфортными, ведь позволят вам действовать по настроению.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 15 декабря 2020 для Водолеев
Водолеям не стоит сегодня подкармливать свой перфекционизм и стремиться к совершенству. Не стоит испытывать свой организм на прочность, в том числе психологически, окружая себя раздражающими факторами.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 15 декабря 2020 для Рыб
Сегодня Рыбам хорошо заниматься несложными домашними хлопотами и любыми другими делами, которые предусматривают одноразовое усилие.
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