Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года, прогнозирует не слишком успешный день для Дев и Скорпионов. А вот Козерогам удастся реализовать свои оригинальные креативные планы. Читайте гороскоп на 15 декабря 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Не стоит назначать на эти сутки радикальные начинания, ответственные мероприятия, операции с жильем и недвижимостью, кардинальные семейные перемены. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Овнов

Овнам не стоит переоценивать собственные силы. Именно сейчас астрологи советуют избегать переутомления, ведь оно может иметь негативные последствия.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Тельцов

Жизнь не всегда к нам справедлива – сегодня вы в этом убедитесь. Не воспринимайте все слишком близко к сердцу.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Близнецов

Посвятите день наведению порядка в собственных мыслях. Ни о чем не жалейте, лучше сделайте определенные выводы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Раков

Раков сегодня будут переполнять чувства к любимому человеку. По возможности, устройте для своей половинки романтический сюрприз.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Львов

Львы получат неплохую возможность больше заработать. Только не теряйте голову в погоне за деньгами. Лучше сосредоточьтесь на том, чего хотите достичь и подведите итоги сделанного.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Дев

Сегодня Девам будет за что-то стыдно. Угрызения совести испортят не только настроение, но и весь день. Не стоит в этот день строить далеко идущие планы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Весов

Весы в этот день могут попасть в ловушку негативных эмоций. Звезды советуют не драматизировать события, особенно по мелочам. Ссора или стресс могут оставить глубокий след.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Скорпионов

Скорпионы сегодня останутся заложниками чужих капризов или обстановки в целом. Желательно прекратить усилия, направленные на укрепление вашей репутации.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Стрельцов

Стрельцы в этот день смогут сделать маленькое открытие или применить свежую идею. Возможно, вы продвинетесь по служебным или домашним делам. Не стоит нервничать, если что-то будет идти не так, как вы захотите.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Козерогов

В этот день Козерогам удастся реализовать свои оригинальные креативные планы, но лишь частично. Многие ситуации в этот день будут для вас комфортными, ведь позволят вам действовать по настроению.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Водолеев

Водолеям не стоит сегодня подкармливать свой перфекционизм и стремиться к совершенству. Не стоит испытывать свой организм на прочность, в том числе психологически, окружая себя раздражающими факторами.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Рыб

Сегодня Рыбам хорошо заниматься несложными домашними хлопотами и любыми другими делами, которые предусматривают одноразовое усилие.