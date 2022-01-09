Гороскоп на сегодня, 9 января 2021 года советует Козерогам остерегаться мошенничества. Скорпионов ждет знакомство с интересным человеком. Читайте гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака далее в материале.

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Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 января 2022 для Овнов

Овнов сегодня ждет конфликтный и напряженный день. Вам надо будет больше думать о себе, чем о других.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 января 2022 для Тельцов

Тельцов ждет благоприятный день. Воскресенье пройдет так, как вы задумаете. Вы даже сможете сделать больше, чем хотите.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 января 2022 для Близнецов

Близнецам в этот день стоит сконцентрировать свое внимание на планировании рабочей недели. Не ждите какого-то случая и уже с понедельника воплощайте свои мечты в реальность.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 января 2022 для Раков

Раков ждет чудесный день. Ваши отношения с семьей улучшатся и выйдут на новый уровень. В первой половине дня вы примете важное решение, которое изменит вашу жизнь.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 января 2022 для Львов

Астрологи не советуют Львам строить на день грандиозные планы. Сегодня вас ждут гости, поэтому свое время стоит посвятить именно им.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 января 2022 для Дев

Дев сегодня ждет романтическое свидание. Вы весело проведете время с человеком, который вам нравится долгий период.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 января 2022 для Весов

Весов ждет оптимистичный день. Вас ждет приятное общение с родными. Вместе можете запланировать предстоящие поездки и отдых.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 января 2022 для Скорпионов

Весов ждет оптимистичный день. Вас ждет приятное общение с родными. Вместе можете запланировать предстоящие поездки и отдых.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 января 2022 для Стрельцов

В этот день может измениться ваше мышление и мировоззрение. Начните с сегодняшнего дня создавать самостоятельно свою счастливую жизнь.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 января 2022 для Козерогов

Остерегайтесь в этот день мошенничества. Астрологи не советуют вам делать дорогие покупки и переводить средства на сомнительный счет.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 января 2022 для Водолеев

Водолеям стоит позаботиться о своем здоровье. Попробуйте отказаться от вредной пищи, которую в последнее время вы употребляете в избытке.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 января 2022 для Рыб

Владельцам автомобилей астрологи советуют быть осторожными на дорогах. Если имеете возможность – лучше пересядьте на общественный транспорт.