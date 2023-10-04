Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

К слову Эти знаки зодиака поставят карьеру на первое место в октябре

Гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 октября 2023 для Овнов

У Овнов сегодня может ухудшиться здоровье. Даже если симптомы будут незначительны, обратитесь к врачу и не пренебрегайте знаками своего организма.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 октября 2023 для Тельцов

Тельцам сегодня можно отдохнуть. Астрологи советуют массаж или спа: это поможет отпустить лишние мысли и зарядиться энергией на следующие рабочие дни.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 октября 2023 для Близнецов

Близнецам может показаться, что все идет кувырком и никаких успехов не видно. Категорически нельзя опускать руки. Подумайте о последнем положительном моменте и попытайтесь вдохновиться им.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 октября 2023 для Раков

Не отказывайтесь от помощи и советов близких людей. Это прояснит непростые ситуации, которые могли возникнуть на днях. Будьте открыты и к вам также потянутся.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 4 октября 2023 для Львов

Свободное время от работы уделите анализу. Не думайте, что это бесполезная трата времени – это поможет понять, что на работе вы совершаете не так.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 октября 2023 для Дев

Девам в этот день нужно быть внимательным к деталям. Даже самые мелкие вещи могут играть важную роль в вашей работе. Не торопитесь принимать решение в этот день.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 октября 2023 для Весов

Астрологи советуют Весам максимум времени сегодня уделить своей семье. Согласитесь с тем, что вы обделяете родных вниманием – а они в ней очень нуждаются.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 октября 2023 для Скорпионов

Если сегодня что-нибудь пойдет не по плану, не спешите опускать руки. Будьте настойчивы. При быстрой усталости и выгорании – разгрузите свой график.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 октября 2023 для Стрельцов

Стрельцам сегодня придут в память события из прошлого. Вы заметите, что уже находились в похожей ситуации – это поможет решить проблему.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 октября 2023 для Козерогов

Козерогам сегодня захочется поделиться своими эмоциями и мыслями. Не бойтесь обращаться за помощью к близким или даже своим коллегам.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 октября 2023 для Водолеев

Водолеям сегодня нужно быть эгоистическими. Подумайте прежде всего о себе и забудьте все заботы, связанные с другими людьми. День благоприятен для отдыха.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 октября 2023 для Рыб

Рыбам нужно быть открытыми к новым знаниям. Есть шанс услышать и узнать новую информацию, которая может оказаться полезной.