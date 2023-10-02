Близнецы, Львы, Стрельцы и Водолеи – это знаки зодиака, линия жизни которых может вернуться в другую сторону. Октябрь принесет новые возможности и успехи.

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Близнецы

Близнецам нужно будет шагнуть в новую жизнь. Их может ждать переезд в другой дом или даже другой город. Надо будет адаптироваться к новым обстоятельствам.

Гороскоп для Близнецов

Лев

Львов могут ожидать положительные изменения в личной жизни. Есть шанс перейти на новый уровень в отношениях, в которых вы сейчас находитесь.

Гороскоп для Львов

Стрелец

Стрельцы могут добиться успеха на работе. Они расширят сферу воздействия и поднимутся выше по карьерным ступеням. Есть шанс занять новую должность.

Гороскоп для Стрельцов

Водолей

Водолеев могут тоже ждать смены на работе, но более кардинальные. Они могут изменить вообще род деятельности и попробовать себя в чем-нибудь новом.

Гороскоп для Водолеев