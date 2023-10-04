Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.

До слова Ці знаки зодіаку поставлять кар'єру на перше місце у жовтні

Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 жовтня 2023 для Овнів

В Овнів сьогодні може погіршитися здоров'я. Навіть якщо симптоми будуть незначні, зверніться до лікаря та не нехтуйте знаками від свого організму.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 жовтня 2023 для Тельців

Тельцям сьогодні можна відпочити. Астрологи радять масаж або спа: це допоможе відпустити зайві думки та зарядитися енергією на наступні робочі дні.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 жовтня 2023 для Близнюків

Близнюкам може здатися, що все йде шкереберть і ніяких успіхів не видно. Категорично не можна опускати руки. Подумайте про останній позитивний момент та спробуйте надихнутися ним.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 жовтня 2023 для Раків

Не відмовляйтесь від допомоги та порад близьких людей. Це прояснить непрості ситуації, що могли виникнути днями. Будьте відкритими й до вас також потягнуться.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 4 жовтня 2023 для Левів

Вільний час від роботи приділіть аналізу. Не думайте, що це даремна витрата часу – це допоможе зрозуміти, що на роботі ви коїте не так.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 4 жовтня 2023 для Дів

Дівам у цей день потрібно бути уважним до деталей. Навіть найдрібніші речі можуть відігравати важливу роль у вашій роботі. Не поспішайте ухвалювати рішення в цей день.

Цікаво Жовтень – це місяць змін для цих 4 знаків зодіаку: хто в списку

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 жовтня 2023 для Терезів

Астрологи радять Терезам максимум часу сьогодні приділити своїй родині. Погодьтесь з тим, що ви обділяєте рідних увагою – а вони дуже її потребують.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 жовтня 2023 для Скорпіонів

Якщо сьогодні щось піде не за планом, не спішіть опускати руки. Будьте наполегливим. У разі швидкої втоми та вигорання – розвантажте свій графік.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 жовтня 2023 для Стрільців

Стрільцям сьогодні прийдуть на згадку події з минулого. Ви помітите, що вже перебували у схожій ситуації – це допоможе розв'язати проблему.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 жовтня 2023 для Козорогів

Козорогам сьогодні захочеться поділитися своїми емоціями та думками. Не бійтесь звертатися за допомогою до близьких чи навіть своїх колег.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 жовтня 2023 для Водоліїв

Водоліям сьогодні треба побути егоїстичними. Подумайте насамперед про себе та забудьте про всі турботи, пов'язані з іншими людьми. День сприятливий для відпочинку.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 жовтня 2023 для Риб

Рибам потрібно бути відкритими до нових знань. Є шанс почути та дізнатися нову інформацію, яка може стати корисною.