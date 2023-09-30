Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 30 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 30 сентября 2023 для Овнов

В Овне сегодня будет незабываемый день, который откроет новые возможности. Правда, не все представители знака будут к этому готовы. Помните, что вы можете положиться на близких.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 30 сентября 2023 для Тельцов

Конфликты, возникающие у Тельцов, приведут только к новым проблемам. Лучше проявить терпение к чужим потребностям и желаниям, но не забывать о себе.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 30 сентября 2023 для Близнецов

Близнецам не следует ожидать, что все будет складываться легко и просто. Проявляйте настойчивость, но только там, где ваше влияние действительно может что-то изменить.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 30 сентября 2023 для Раков

У Раков возникнет конфликтная ситуация. В этот день также лучше не делать решения по важным вопросам и не строить планы на далекое будущее.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 30 сентября 2023 для Львов

Львы будут ходить на тонком лезвии из-за риска попасть в горы трудностей. Нужно учиться сохранять спокойствие и не прислушиваться к своим эмоциям.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 30 сентября 2023 для Дев

Личная жизнь Дев имеет шансы измениться к лучшему. Но чтобы это произошло, нужно проявить инициативу и со своей стороны.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 30 сентября 2023 для Весов

У Весов этот день благоприятен для делового общения с руководством или коллегами. Есть возможность найти человека для удачного сотрудничества.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 30 сентября 2023 для Скорпионов

Скорпионам сегодня будет трудно найти общий язык с любимым человеком. Есть риск сильно поругаться из-за ревности и оскорбительных слов.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 30 сентября 2023 для Стрельцов

Стрельцам лучше работать только в первую половину дня – она будет продуктивной. Позже можно полениться и отдохнуть.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 30 сентября 2023 для Козерогов

Козерогам лучше не идти на риски или эксперименты в этот день. Живите этот день с консерватизмом и следуйте общепринятым правилам.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 30 сентября 2023 для Водолеев

Из-за спешки быстро достичь результата вы совершаете много ошибок. Учитесь не только терпению, но и предусмотрительности. Для успеха нужно уметь думать о последствиях каждого действия.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 30 сентября 2023 для Рыб

Для Рыб сегодня день творчества и новых идей. Источником вдохновения может стать любой пустячок, и за это стоит держаться. Будьте уверены в своих силах.