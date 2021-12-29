Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2021 года советует Ракам сделать первый шаг на пути к мечте. Дев ждет много дел. Читайте гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.

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Гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 29 декабря 2021 для Овнов

Астрологи советуют Овнам в этот день решить вопросы, связанные с банковскими счетами и страховыми компаниями.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 29 декабря 2021 для Тельцов

Если вам сегодня надо отправиться в дальний путь – будьте внимательными. Проверьте все ли необходимое вы взяли с собой.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 29 декабря 2021 для Близнецов

День удачен для шопинга, похода к косметологу или парикмахеру. Сегодня удачно пройдут любые изменения в образе.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 29 декабря 2021 для Раков

Сделайте в этот день первый шаг к своей мечте. Как только вы решитесь сделать что-то важное для себя – перед вами откроются новые возможности.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 29 декабря 2021 для Львов

Львов ждет замечательный вечер с семьей. Отдых в кругу близких вам людей поможет улучшить настроение и зарядиться позитивом.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 29 декабря 2021 для Дев

Дев сегодня ждет очень много дел. Астрологи просят вас не опускать руки и попытаться сделать все, чтобы выполнить все поставленные перед собой задачи.

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Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 29 декабря 2021 для Весов

Сегодняшнее плохое настроение навредит не только вам, но и вашим родным. Чтобы не испортить всем день, попробуйте концентрироваться на позитиве.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 29 декабря 2021 для Скорпионов

Астрологи говорят, что если вы долгий период не можете добиться успеха, значит вам надо изменить тактику.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 29 декабря 2021 для Стрельцов

Стрельцов ждет день сюрпризов. Вас сумеют удивить люди, с которыми у вас раньше были плохие отношения.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 29 декабря 2021 для Козерогов

Козерогам надо обратить внимание на личную жизнь. Вы слишком много времени уделяете рабочим вопросам и полностью отдаляетесь от своей любимой половинки.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 29 декабря 2021 для Водолеев

У Водолеев в конце года начнется новый период жизни. Все проблемы останутся позади и наступит время затишья и гармонии.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 29 декабря 2021 для Рыб

День подходит для выполнения монотонных дел. Займитесь тем, что приносит вам удовольствие и откажитесь от серьезных обязательств.