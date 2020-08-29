Гороскоп на сегодня, 29 августа 2020 года советует Девам подумать над реализацией дел, а Козерогам быть максимально аккуратными при оплате чего-либо в интернете. Читайте гороскоп на 29 августа 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня старайтесь больше отдыхать и не нагружать себя лишними проблемами. Можно заняться переоценкой взаимоотношений с некоторыми людьми. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Овнов

День благоприятен для планирования деятельности и оценки собственного положения. Чтобы успеть выполнить все задуманное, рекомендуется правильно распределить свое время.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Тельцов

Благоприятный день для покупок, коммерческих операций, накопления имущества. Возможны незапланированные расходы или домашние хлопоты. Постарайтесь эффективно решить все хозяйственные дела. Опыт и советы близких окажут незаменимую помощь.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Близнецов

Вероятное снижение жизненных сил. Раздражение и усталость могут оказаться сильнее, чувство тревоги может усилиться. Только дома вы сможете обрести покой и равновесие чувств.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Раков

День благоприятен для получения знаний, сосредоточения на моральных проблемах, общения. Вероятна хорошая весть или подарок, скорее всего, от любимого человека. Звезды советуют обратить внимание на здоровье.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Львов

Этот день является началом нового этапа в вашей жизни. Тенденция к изменениям проявится во многих сферах жизни. Отношения с представителями противоположного пола будут сегодня весьма плодотворными.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Дев

Сегодня полезно заняться физическим трудом или спортом. Подумайте о делах, которые накопились у вас за последнее время и разложите все по полочкам.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Весов

Очень внимательно отнеситесь к выполнению своих обязанностей. Необходимо исключить любой риск, иначе вы можете потерять все сразу. Рассчитывайте только на себя.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 серпня 2020 для Скорпионов

На Скорпионов навалится множество дел. Старайтесь быть максимально сосредоточенными, чтобы ничего не упустить из виду. Вечером примите душ или посмотрите фильм — вам нужны положительные эмоции.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Стрельцов

Стрельцам стоит отложить ежедневные заботы и посвятить день отдыху. Найдите время для общения с людьми, которые вам приятны, прогулок, хорошего фильма или книги.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Козерогов

Козерогам стоит быть максимально аккуратными при оплате чего-либо в интернете. Не перечисляйте деньги на карту незнакомцам. Можете столкнуться с мошенничеством и потерять крупную сумму.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Водолеев

Сегодня внимательно прислушайтесь к потребностям своего организма. Чрезмерные физические нагрузки не желательны, однако легкие занятия спортом пойдут на пользу.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 августа 2020 для Рыб

В этот день вы будете на высоте. Внимание окружающих вам обеспечено, поэтому приготовьтесь к нему. Возможны неожиданные встречи и знакомства.