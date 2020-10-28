Гороскоп на сегодня, 28 октября 2020 года, советует Скорпионам заняться своим здоровьем. Дев будет ждать приятное предложение, связанное с карьерным ростом. Читайте гороскоп на 28 октября 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

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Гороскоп на 28 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Овнов

Сегодня у Овнов на первом месте будет любовь. Не пытайтесь думать рационально: просто расслабьтесь и наслаждайтесь моментом.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Тельцов

Сегодня Тельцы будут стоять перед выбором. Не делайте быстрых выводов и не давайте срочных ответов. Лучше возьмите паузу, чтобы хорошо над всем подумать.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Близнецов

Отличный день для семейной прогулки или душевного вечера в кругу родных людей. Наслаждайтесь атмосферой с близкими людьми.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Раков

Ракам сегодня противопоказаны переутомления и различные физические нагрузки. Лучше позаботьтесь о себе, сделайте приятные процедуры, приготовьте полезный завтрак и пейте витаминные чаи.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Львов

Львов сегодня ждет эмоциональный день. Чтобы не испортить себе настроение, научитесь контролировать свои эмоции и держать себя в руках. Чтобы избежать неловких ситуаций – лучше промолчите.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Дев

Дев ждет приятное предложение. Оно напрямую будет касаться вашего карьерного роста и финансового благополучия. Не стоит медлить – берите ситуацию в свои руки.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Весов

Весы сегодня могут почувствовать себя уставшими и опустошенными. Не отчаивайтесь и боритесь с этим состоянием. Просто отдохните и займитесь тем, что приносит вам наслаждение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Скорпионов

Сегодня хороший день, чтобы заняться основательно своим здоровьем. Полезные продукты, спорт, прогулка на свежем воздухе и правильные косметические процедуры способны подарить вам необходимые ощущения легкости.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Стрельцов

День для Стрельцов пройдет активно. Вы сможете сделать много активных дел. Вечер обязательно посвятите любимому человеку.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Козерогов

Астрологи рекомендуют провести день максимально спокойно. Делайте все по списку и никуда не торопитесь. Если все будете делать правильно – добьетесь успеха.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Водолеев

Астрологи советуют сегодня Водолеям максимально погрузиться в рабочую рутину. Кроме этого, вам стоит навести порядок в финансовых делах.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Рыб

Не исключено, что Рыб в этот день будут ждать ошибки и разочарования в личной жизни. Будьте критичны к себе и справедливы по отношению к другим.