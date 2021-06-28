Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года, советует Козерогам позаботиться о своем здоровье. Читайте гороскоп на 28 июня 2021 для всех знаков зодиака далее в материале.

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Гороскоп на 28 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Овнов

Овнов сегодня ждет новое увлечение или легкий флирт. Вы будете спокойны, счастливы и довольны всем, что с вами будет происходить.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Тельцов

Во второй половине дня Тельцов ждет неприятное известие, которое заставит вас изменить планы. Поспешных решений в этот день принимать не стоит.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Близнецов

Близнецов ждет спокойный день. В этот день хорошо делать покупки. Также вероятны новые знакомства или восстановление старых связей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Раков

У Раков наступил благоприятный период для отношений, работы, ремонтов. Вам будет легко заручиться поддержкой нужных людей и справиться даже с довольно сложными задачами.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Львов

Львы могут сегодня устроить семейную прогулку или ужин. Не забудьте позвонить вашим близким друзьям, которые ждут вашей поддержки.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Дев

Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы проектов и воплощать трудные задачи. Успех будет на вашей стороне.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Весов

Весы ждет спокойный день. Стоит найти время на дела, которые приносят особое удовольствие и успокоение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Скорпионов

Скорпионы в этот день будут полны энергии и уверенности в себе. Главное для вас сегодня – не сравнивать себя с кем-то, иначе рискуете на пустом месте испортить себе настроение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Стрельцов

В отношениях с другими у вас будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Козерогов

Позаботьтесь о своем здоровье, если планировали начать заниматься спортом или бросить плохую привычку – это хороший день для начала.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Водолеев

Не исключено, что именно сегодня вы получите долгожданное известие. Стоит быть внимательным к деталям в делах и разговорах.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Рыб

День будет благоприятным для нетрудной работы, переездов в новое место и встреч с друзьями. Тем, кто собрался в спортзал, рекомендуют не переутомляться.