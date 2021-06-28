Читайте также Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 28 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 июня 2021 для Овнов

Овнов сегодня ждет новое увлечение или легкий флирт. Вы будете спокойны, счастливы и довольны всем, что с вами будет происходить.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 июня 2021 для Тельцов

Во второй половине дня Тельцов ждет неприятное известие, которое заставит вас изменить планы. Поспешных решений в этот день принимать не стоит.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 июня 2021 для Близнецов

Близнецов ждет спокойный день. В этот день хорошо делать покупки. Также вероятны новые знакомства или восстановление старых связей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 июня 2021 для Раков

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 июня 2021 для Львов

Львы могут сегодня устроить семейную прогулку или ужин. Не забудьте позвонить вашим близким друзьям, которые ждут вашей поддержки.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 июня 2021 для Дев

Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы проектов и воплощать трудные задачи. Успех будет на вашей стороне.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 июня 2021 для Весов

Весы ждет спокойный день. Стоит найти время на дела, которые приносят особое удовольствие и успокоение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 июня 2021 для Скорпионов

Скорпионы в этот день будут полны энергии и уверенности в себе. Главное для вас сегодня – не сравнивать себя с кем-то, иначе рискуете на пустом месте испортить себе настроение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 июня 2021 для Стрельцов

В отношениях с другими у вас будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 июня 2021 для Козерогов

Позаботьтесь о своем здоровье, если планировали начать заниматься спортом или бросить плохую привычку – это хороший день для начала.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 июня 2021 для Водолеев

Не исключено, что именно сегодня вы получите долгожданное известие. Стоит быть внимательным к деталям в делах и разговорах.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 июня 2021 для Рыб

День будет благоприятным для нетрудной работы, переездов в новое место и встреч с друзьями. Тем, кто собрался в спортзал, рекомендуют не переутомляться.