Читайте подробнее гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 для Овна

Овны в начале недели будут чувствовать апатию и нехватку сил. Разгрузиться от плохих мыслей и переживаний вам поможет искренний разговор с родными и друзьями. Уже во второй половине недели ваше настроение резко изменится к лучшему. Вас порадует знакомый человек позитивным рассказом, который окажет непосредственное влияние на вашу жизнь.

Астрологи советуют придерживаться правильного питания и избегать тяжелой пищи, потому что могут быть проблемы с пищеварительной системой. На работе постарайтесь ни с кем не ссориться, так как недоразумение быстро решится, а плохой след от перепалки останется еще на долго.

Воскресенье пройдет весело и энергично. Если вы проведете выходные с друзьями, то отличное настроение и позитив вам точно обеспечены.

Благоприятный день: 28 июня

Неблагоприятный день: 29 июня

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 для Тельца

На этой неделе Тельцов ждут и взлеты, и падения. Возможны небольшие финансовые трудности. Вы встретите людей, которые захотят испортить вам настроение своим поведением, впрочем вестись на их провокации не стоит. В середине недели будьте решительными и не бойтесь ошибиться. Среда удачна для начала новых проектов.

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Одинокие представители знака могут встретить интересного человека, с которым закрутят романтические отношения. Ваше самочувствие наконец придет в норму, однако некоторые нерешенные вопросы вам еще придется уладить.

На выходных не забывайте об отдыхе, даже несмотря на большое количество дел и ранний подъем. Постарайтесь выкроить себе хотя бы час в день только на себя и собственные нужды. В субботу вам надо задуматься над реализацией давних планов.

Благоприятный день: 29 июня

Неблагоприятный день: 1 июля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 для Близнецов

Близнецы всю неделю будут заняты домашними заботами. Во время генеральной уборки выбросьте из квартиры весь хлам, которым вы уже давно не пользуетесь. Также вам не помешает изменить свой распорядок дня и перейти на здоровое питание.

В середине недели у вас будет большое вдохновение и желание кардинально поменять свою жизнь. Если вы сможете избавиться от воспоминаний своей прошлой жизни, то у вас все непременно получится.

На выходных составьте себе список дел, которые доставляют вам удовольствие. Это может быть приготовление новых блюд, составление планов, изменение интерьера или собственного имиджа. Солнечная погода будет способствовать потоку отличного настроения.

Благоприятный день: 3 июля

Неблагоприятный день: 28 июня

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 для Рака

Ракам на этой неделе пора перестать только планировать. Наконец настало время действовать и реализовывать давние замыслы. Не бойтесь выйти из своей зоны комфорта и начать делать что-то новое в своей жизни. В этот период вы обретете гармонию и радость от того, чем занимаетесь.

После того, как почувствуете в себе новые силы, можете приниматься за дела, которые раньше вызывали у вас сомнения. Ваша сосредоточенность и энергия принесут вам немалую прибыль. Выделите время на общение с близкими вам людьми и друзьями, которых вы давно не видели.

В выходные вы найдете ответы на вопросы, которые давно вас беспокоили. Воскресенье разложит все на свои места, так что двигайтесь вперед. Астрологи советуют провести свободное время с пользой: посетите музей, театр, прочитайте мотивирующую книгу или посмотрите интересный фильм.

Благоприятный день: 30 июня

Неблагоприятный день: 29 июня

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 для Льва

Львам не стоит на этой неделе зацикливаться на проблемах. Начните получать удовольствие от работы, от общения с друзьями или от отношений с любимым человеком. Помните, что все невзгоды рано или поздно заканчиваются, поэтому вам надо просто пережить непростой период в жизни.

Вам будет трудно справиться и на работе, и дома. Не отдавайтесь на полную всем возложенным заданиям, так как можете быстро выгореть. Давайте себе время на отдых, чтобы перезагрузиться и с новыми силами приступить к делам.

На выходных займитесь генеральной уборкой своего дома. Порядок в вашем доме улучшит ваше настроение и создаст уютную атмосферу.

Благоприятный день: 29 июня

Неблагоприятный день: 2 июля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 для Девы

Девы на этой неделе будут иметь насыщенную и полноценную жизнь. Вы будете наслаждаться работой и делать правильные шаги. Внутренняя гармония поможет вам хорошо проявить себя в бизнесе или на работе. Докажите руководству свое мастерство.

Вежливость и легкость в общении поможет вам решить все вопросы. Если у вас появится желание заняться ремонтом – полностью погрузитесь в процесс, проявляя свой творческий подход. Деньги занимать кому-то на этой неделе астрологи категорически запрещают, потому что можете отдать всю свою положительную энергетику.

На выходных отправьтесь со своей второй половинкой на уикенд за город. Если этому не будет способствовать погода, тогда дома займитесь самообразованием и развитием. Вероятно, вы даже надумаете открыть дело или вложить во что-то деньги, поэтому прислушайтесь к своей интуиции.

Благоприятный день: 1 июля

Неблагоприятный день: 30 июня

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 для Весов

У Весов всю неделю будет плохое настроение, лучше не ссориться ни с кем, чтобы не сделать еще хуже. Вам придется столкнуться с форс-мажорными ситуациями. Воспитывайте в себе мужество и не сдавайтесь. Ваше желание и возможности улучшат общее состояние.

Вы можете получить финансовое вознаграждение за дело, которым давно занимались. Будьте осторожны с расходами – есть большая вероятность приобрести некачественный товар. Если есть возможность – отложите покупку на следующий неделю. В пятницу постарайтесь довести до конца все домашние дела.

Выходные лучше провести на природе или на даче. Если имеете возможность – наведайтесь в гости к своим родителям. Уже в воскресенье вы почувствуете радость и уверенность в себе, симпатию и влечение к окружающему миру.

Благоприятный день: 4 июля

Неблагоприятный день: 29 июня

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 для Скорпиона

На этой неделе Скорпионы увидят, на что они на самом деле способны. Ваша сосредоточенность на рабочих задачах даст хорошие результаты. Решения, которые вы примете, принесут вам прибыль уже в ближайшем будущем. Старайтесь реализовать все свои идеи, но будьте осторожны с рискованными планами.

На работе вас ждут большие перспективы и много активностей. Руководство по достоинству оценит положительные изменения на работе и отметит ваши ценные идеи. В конце недели можете ожидать повышения зарплаты или премию.

В отношениях с любимым человеком Вас ожидает эмоциональный подъем. Ваши чувства друг к другу усилятся, так что вы начнете лучше понимать друг друга. Суббота или воскресенье – благоприятный период для любых начинаний.

Благоприятный день: 29 июня

Неблагоприятный день: 28 июня

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 для Стрельца

В начале недели Стрельцы могут чувствовать себя истощенными в эмоциональном, психологическом и физическом плане. Отдохните от всех текущих планов и забот, устройте себе небольшой отдых.

Старайтесь окружать себя теми, кто разделяет с вами основные жизненные ценности и идеалы. Выделите время на то, чтобы проанализировать ситуацию в области финансов. Вполне вероятно, что вы сумеете открыть перед собой возможности повышения своего дохода.

Суббота и воскресенье – благоприятный период для освоения чего-то нового. Ваши творческие идеи дадут неплохой результат. Фортуна улыбнется вам в самый неожиданный момент.

Благоприятный день: 3 июля

Неблагоприятный день: 1 июля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 для Козерога

Новая неделя для Козерогов – хороший период для изучения духовных практик. Старайтесь чаще быть в одиночестве и спокойно обдумывать все, что вас беспокоит. Первая половина недели благоприятна для налаживания отношений.

Звезды советуют взять под контроль финансовые расходы. На работе держите все документы в порядке, так как до конца недели возможна неожиданная проверка. Сделайте все важные дела до выходных, потому что потом вам просто будет некогда выделить время на задание. Впереди вас ждут развлечения и отдых.

Звезды советуют избавиться на этой неделе от вредной привычки. Также стоит поставить точку на прошлых отношениях, которые не дают развиваться вам дальше. Оставьте прошлое в прошлом и больше не возвращайтесь к этим событиям.

Благоприятный день : 1 июля

Неблагоприятный день: 3 июля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 для Водолея

У Водолеев новая неделя пройдет достаточно спокойно и легко. Все сложные вопросы вы сможете быстро решить, поэтому у вас появится время на себя и на изучение чего-то нового. Во вторник могут возникнуть финансовые трудности и задержка зарплаты, но это не повод конфликтовать с руководством, поскольку ситуация изменится в лучшую сторону.

В середине недели сосредоточьтесь на своем здоровье и прислушайтесь к своему организму. Семейным представителям знака стоит больше времени уделить своим детям, а также провести время со своей любимой половинкой.

На выходных откажитесь от физических нагрузок, даже если регулярно занимаетесь спортом. Лучше уделите время комфортному отдыху, медитации или прогулке на свежем воздухе.

Благоприятный день: 30 июня

Неблагоприятный день: 28 июня

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 для Рыб

Рыбы на этой неделе будут в плохом настроении и всячески будут задевать окружающих. В начале недели вы будете поступать необдуманно, впрочем не стоит заниматься самоосуждением. Ваше настроение улучшится с течением событий, которые придут в вашу жизнь.

Ваша домашняя атмосфера будет желать лучшего. Дети будут очень часто капризничать, скандалить и драматизировать все события. Под влиянием этого вы будете очень раздраженными. Проявите максимум нежности, чтобы наладить связь со своими близкими.

На выходных вы будете полны сил, и вам захочется сделать дома генеральную уборку, сделать все дела, которые у вас накопились, и закрыть все гештальты. Если вы выделите время на физические нагрузки, то будете находиться в тонусе и хорошем настроении.

Благоприятный день: 2 июля

Неблагоприятный день: 30 июня