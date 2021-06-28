Читайте також Гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 28 червня 2021 для Овнів
На Овнів сьогодні чекає нове захоплення або легкий флірт. Ви будете спокійні, щасливі та задоволені всім, що з вами відбуватиметься.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 28 червня 2021 для Тельців
У другій половині дня на Тельців чекає неприємна звістка, яка змусить вас змінити плани. Поспішних рішень у цей день приймати не варто.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 28 червня 2021 для Близнюків
На Близнюків чекає спокійний день. У цей день добре робити покупки. Також ймовірні нові знайомства чи відновлення старих зв'язків.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 28 червня 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 28 червня 2021 для Левів
Леви можуть сьогодні можуть влаштувати сімейну прогулянку чи вечерю. Не забудьте подзвонити вашим близьким друзям, які чекають на вашу підтримку.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 28 червня 2021 для Дів
Можна сміливо братися за нові починання, розробляти бізнес-плани проєктів та втілювати важкі завдання. Успіх буде на вашому боці.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 28 червня 2021 для Терезів
На Терезів чекає спокійний день. Варто знайти час на справи, які приносять особливе задоволення та заспокоєння.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 28 червня 2021 для Скорпіонів
Скорпіони в цей день будуть сповнені енергії та впевненості в собі. Головне для вас сьогодні – не порівнювати себе з кимось, інакше ризикуєте на порожньому місці зіпсувати собі настрій.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 28 червня 2021 для Стрільців
У стосунках з іншими у вас буде непереборне бажання відстоювати свою позицію. Скористайтеся цим у доречних ситуаціях.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 28 червня 2021 для Козерогів
Подбайте про своє здоров’я, якщо планували почати займатися спортом чи кинути погану звичку – це добрий день для початку.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 28 червня 2021 для Водоліїв
Не виключено, що саме сьогодні ви отримаєте довгоочікувану звістку. Варто бути уважним до деталей у справах та розмовах.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 28 червня 2021 для Риб
День буде сприятливим для неважкої роботи, переїздів у нове місце та зустрічей з друзями. Тим, хто зібрався у спортзал, рекомендують не перевтомлюватися.