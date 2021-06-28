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Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 червня 2021 для Овнів

На Овнів сьогодні чекає нове захоплення або легкий флірт. Ви будете спокійні, щасливі та задоволені всім, що з вами відбуватиметься. 

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 червня 2021 для Тельців

У другій половині дня на Тельців чекає неприємна звістка, яка змусить вас змінити плани. Поспішних рішень у цей день приймати не варто.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 червня 2021 для Близнюків

На Близнюків чекає спокійний день. У цей день добре робити покупки. Також ймовірні нові знайомства чи відновлення старих зв'язків.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 червня 2021 для Раків

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 червня 2021 для Левів

Леви можуть сьогодні можуть влаштувати сімейну прогулянку чи вечерю. Не забудьте подзвонити вашим близьким друзям, які чекають на вашу підтримку.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 червня 2021 для Дів

Можна сміливо братися за нові починання, розробляти бізнес-плани проєктів та втілювати важкі завдання. Успіх буде на вашому боці.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 червня 2021 для Терезів

На Терезів чекає спокійний день. Варто знайти час на справи, які приносять особливе задоволення та заспокоєння.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 червня 2021 для Скорпіонів

Скорпіони в цей день будуть сповнені енергії та впевненості в собі. Головне для вас сьогодні – не порівнювати себе з кимось, інакше ризикуєте на порожньому місці зіпсувати собі настрій.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 червня 2021 для Стрільців

У стосунках з іншими у вас буде непереборне бажання відстоювати свою позицію. Скористайтеся цим у доречних ситуаціях.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 червня 2021 для Козерогів

Подбайте про своє здоров’я, якщо планували почати займатися спортом чи кинути погану звичку – це добрий день для початку.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 червня 2021 для Водоліїв

Не виключено, що саме сьогодні ви отримаєте довгоочікувану звістку. Варто бути уважним до деталей у справах та розмовах.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 червня 2021 для Риб

День буде сприятливим для неважкої роботи, переїздів у нове місце та зустрічей з друзями. Тим, хто зібрався у спортзал, рекомендують не перевтомлюватися.