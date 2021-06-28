День сприятливий для початку нових справ. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 червня 2021 для Овнів

На Овнів сьогодні чекає нове захоплення або легкий флірт. Ви будете спокійні, щасливі та задоволені всім, що з вами відбуватиметься.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 червня 2021 для Тельців

У другій половині дня на Тельців чекає неприємна звістка, яка змусить вас змінити плани. Поспішних рішень у цей день приймати не варто.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 червня 2021 для Близнюків

На Близнюків чекає спокійний день. У цей день добре робити покупки. Також ймовірні нові знайомства чи відновлення старих зв'язків.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 червня 2021 для Раків

У Раків настав сприятливий період для стосунків, роботи, ремонтів. Вам буде легко заручитися підтримкою потрібних людей та впоратися навіть з доволі складними завданнями.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 червня 2021 для Левів

Леви можуть сьогодні можуть влаштувати сімейну прогулянку чи вечерю. Не забудьте подзвонити вашим близьким друзям, які чекають на вашу підтримку.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 червня 2021 для Дів

Можна сміливо братися за нові починання, розробляти бізнес-плани проєктів та втілювати важкі завдання. Успіх буде на вашому боці.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 червня 2021 для Терезів

На Терезів чекає спокійний день. Варто знайти час на справи, які приносять особливе задоволення та заспокоєння.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 червня 2021 для Скорпіонів

Скорпіони в цей день будуть сповнені енергії та впевненості в собі. Головне для вас сьогодні – не порівнювати себе з кимось, інакше ризикуєте на порожньому місці зіпсувати собі настрій.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 червня 2021 для Стрільців

У стосунках з іншими у вас буде непереборне бажання відстоювати свою позицію. Скористайтеся цим у доречних ситуаціях.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 червня 2021 для Козерогів

Подбайте про своє здоров’я, якщо планували почати займатися спортом чи кинути погану звичку – це добрий день для початку.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 червня 2021 для Водоліїв

Не виключено, що саме сьогодні ви отримаєте довгоочікувану звістку. Варто бути уважним до деталей у справах та розмовах.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 червня 2021 для Риб

День буде сприятливим для неважкої роботи, переїздів у нове місце та зустрічей з друзями. Тим, хто зібрався у спортзал, рекомендують не перевтомлюватися.