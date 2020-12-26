Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2020 года, предусматривает для Дев приятные моменты в личной жизни. Стрельцам лучше избегать крупных покупок. Читайте гороскоп на 26 декабря 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.

День будет благоприятным для тех, кто задумал поиск союзников и единомышленников. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 26 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Овнов

В этот день вам будет характерна незаурядная решительность и ясность мыслей. Вероятны возможности карьерного роста или успехов в попытках улучшить свое материальное положение.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Тельцов

Сегодня вам понадобится сдержанность и благоразумие, которые помогут избежать неприятных ситуаций. Это правило будет действовать для всех сфер жизни – от дел на работе до отношений с родными.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Близнецов

Не принимайте критику близко к сердцу и будьте щедрыми на добрые слова. Такая тактика принесет плоды очень быстро.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Раков

Возможны непредвиденные расходы, которые могут уничтожить значительную часть ваших финансовых ресурсов. Удачный день для встреч и романтических свиданий.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Львов

Научитесь воспринимать себя объективно. Опишите собственные сильные и слабые стороны и работайте над их совершенствованием. Любите себя и не думайте о том, как угодить другим.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Дев

Возможен мощный прилив вдохновения, который позволит доделать работу, которую откладывали в ящик не один день. В личной жизни возможно обновление.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Весов

Затраченные силы принесут результат. А чтобы все шло гладко – качественно выполняйте запланированное. Романтические свидания сегодня будут протекать не наилучшим образом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Скорпионов

Вам захочется спрятаться от посторонних, отдохнуть от всего и избегать внимания к собственной персоне. Такие желания вполне естественны, поэтому смело по возможности оставайтесь дома.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Стрельцов

Сутки будут благоприятными для тренировки собственной силы воли и внутренней устойчивости. Крупных покупок лучше избегать, так же как и поездок.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Козерогов

В отношениях с близкими помните, что они не могут читать ваши мысли. Поэтому выражайте свои желания, а не надейтесь, что о них догадаются. Вечер лучше провести дома.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Водолеев

В этот день вас будут сильно раздражать правила, которые установили другие. Набирайтесь смелости и отстаивайте собственные границы.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Рыб

Стабильность – главное слово для Рыб в этот день. Вероятнее всего, все будет идти так, как вы планировали, и на ваш комфорт и планы никто не будет посягать.