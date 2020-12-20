Гороскоп на неделю 21 – 27 декабря для всех знаков Зодиака, предусматривает немножко суетливый период. Многим надо завершить начатые дела, упорядочить свои мысли и составить план на будущее. Читайте гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Овна

Даже несмотря на то, что 2020 год завершается и надо успеть доделать множество дел, астрологи советуют Овнам немного сбавить обороты. От суеты, которую вы создадите вокруг себя – вам будет только хуже. Весь месяц вы куда-то бежали сломя голову, поэтому сейчас стоит немного отдохнуть перед Новым годом и восстановить силы.

В середине недели вам придется спорить и отстаивать свои интересы. Вы можете положиться на своих родных и близких, которые вам точно помогут. Это время будет благоприятным, чтобы полностью посвятить его семье. Если вы постараетесь, то сможете решить со всеми все вопросы.

На выходных стоит привести в порядок свое здоровье. В воскресенье ваша голова будет переполнена прекрасными идеями. Если приложите усилия, то сможете воплотить их в реальность. В свободное время вы сможете хорошо отдохнуть и от души повеселиться.

Благоприятный день: 25 декабря

Неблагоприятный день: 22 декабря

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Тельца

Тельцы на этой неделе будут немного нервничать перед ответственным совещанием в конце года. Впрочем, если вы сумеете справиться с волнением, то покажете кто настоящий хозяин ситуации. Попробуйте исправить ошибки, которые накопились в личной жизни – тогда будете чувствовать себя легко и свободно. На работе могут возникнуть интересные творческие и даже любовные союзы.

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Тельцам стоит составить новые планы и замыслы на 2021 год. По прогнозам астрологов, все ваши идеи принесут прибыль и уверенность. Не исключено, что вас ждет приятное путешествие уже совсем скоро. Поэтому ваш добросовестный труд принесет вам весьма неплохие плоды.

В выходные вы можете столкнуться со срочными делами. У вас появится дополнительная нагрузка. Однако вы все преодолеете, хотя и не без помощи родных. Попробуйте на выходных хорошо выспаться, ведь вам нужно набраться сил. Домашние и семейные дела в субботу и воскресенье выйдут на первый план.

Благоприятный день: 23 декабря

Неблагоприятный день: 25 декабря

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Близнецов

В начале недели к вам может поступить важная информация. Вероятно, вам предложат интересную и прибыльную работу. На этой неделе у вас появится возможность узнать что-то новое, куда-то поехать и обогатить себя новыми впечатлениями. В четверг препятствием на пути к успеху могут стать неожиданные проблемы с партнерами или конкурентами.

В пятницу лучше не обострять отношения ненужными ссорами, иначе в результате спора вы проиграете. На этой неделе желательно особенно тщательно планировать свое время, тогда вы сможете завершить все намеченное. Попробуйте быть сдержаннее на работе, иначе не избежите неприятных разговоров о вас за спиной.

На выходных желательно придерживаться разумной умеренности в своих желаниях. В субботу придется посвятить час улаживанию мелких бытовых проблем в семье.

Благоприятный день: 27 декабря

Неблагоприятный день: 23 декабря

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Рака

Эта неделя принесет Ракам встречи с друзьями и знакомыми. Несмотря на оптимистичный настрой попробуйте реально оценить свои силы и не перегружать себя лишними заботами и хлопотами. Неделя удачна почти для всех ваших начинаний, стоит максимально разумно использовать свое время.

В течение недели будет немало важных дел на работе. Вам придется мобилизовать все свои силы, важно поставить все под учет и контроль. В среду желательно не принимать серьезных решений и планировать деловые встречи и переговоры. В пятницу важно распланировать свои действия до конца текущего года. Таким образом вы успеете завершить все свои дела и не переносить их в новый год.

Субботу посвятите домашним хлопотам, с головой погрузившись в заботы – вы почувствуете прилив сил и энергии. Когда увидите результаты – будете довольны собой. Воскресенье – день разнообразных приятных сюрпризов.

Благоприятный день: 25 декабря

Неблагоприятный день: 22 декабря

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Льва

Не бойтесь рисковать в деловой карьере и профессиональной сфере – на этой неделе вам повезет и вы наконец почувствуете положительные результаты. Ваша инициатива и нестандартные идеи принесут удовольствие и прибыль не только вам, но и вашим близким. Однако дополнительных обязательств на себя брать не стоит. Будьте мудрыми и благоразумными в деловых и личных отношениях.

Во второй половине недели Львы смогут изменить свой режим дня и рацион питания таким образом, чтобы максимально вести здоровый образ жизни. Если вы станете придерживаться диеты, то сможете сбросить лишний вес в достаточно короткие сроки.

На выходных вам стоит переключиться на простые жизненные радости. Постарайтесь разгрузить себя от лишних дел.

Благоприятный день: 23 декабря

Неблагоприятный день: 25 декабря

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Девы

Для Дев неделя будет успешной в личной жизни и в финансовой сфере. Середина недели – лучшее время для плодотворной работы. Однако не очень увлекайтесь работой, обратите внимание на свое здоровье. Вам нужно вылечить хроническую болезнь, которая беспокоит вас очень долгое время.

Ваше финансовое положение улучшится, однако затраты увеличатся. Астрологи говорят, что на выходных вы помиритесь с человеком, с которым долгий период находитесь в ссоре. Неделя обещает изменения во многих сферах, поэтому в долгосрочной перспективе они окажутся к лучшему.

Звезды советуют не покупать ничего значительного, ведь все покупки окажутся не практичными. Принимая решение, всегда слушайте свою интуицию, а не чужие советы.

Благоприятный день: 21 декабря

Неблагоприятный день: 26 декабря

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Весов

На этой неделе у вас благоприятное время для совершения важных покупок. В среду рекомендуется активно провести время с друзьями. Не бойтесь просить поддержку у других, ведь самостоятельно вам не решить всех дел, которые у вас накопились.

Постарайтесь не терять поток энергии, который будет вам присущ всю неделю. Впрочем не теряйте самоконтроль – перед принятием важных решений дайте себе минуту на размышления и трезво оцените ситуацию. Таким образом вы существенно уменьшите шансы на ошибку.

Если на выходных, вы отправитесь в путь, вам может крупно повезти. Есть высокие шансы, что во время дальнего путешествия или командировки случится судьбоносная встреча.

Благоприятный день: 21 декабря

Неблагоприятный день: 23 декабря

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Скорпиона

На этой неделе Скорпионам важно собрать все свои силы в кулак и идти к осуществлению своих планов. Избегайте интриг, сплетен и скандалов. Постарайтесь не вмешиваться в разговоры, не имеющие к вам никакого отношения.

Если вы родители, то на выходных уделите достаточное количество времени своим детям. Постарайтесь вместе с детьми больше внимания обращать на мелочи, которые наполняют жизнь счастьем. Будьте искренними и заботливыми.

Если вы решили уделить время своей фигуре, то не ограничивайте себя в еде полностью. Употребляйте достаточное количество фруктов и овощей, пейте много воды, делайте полноценные завтраки и не забудьте на некоторое время отказаться от газированных напитков, сладостей, жареного и копченого. Таким образом вы дадите своему организму немного отдохнуть и очиститься от шлаков.

Благоприятный день: 26 декабря

Неблагоприятный день: 21 декабря

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Стрельца

Звезды рекомендуют до конца недели Стрельцам завершить все дела. У вас есть много незавершенных вопросов в рабочей сфере и в отношениях. Неделя максимально благоприятна для изменений во внешности – если вы мечтали о новой прическе или новом стиле одежды – смело воплощайте задуманное в реальность, однако не пытайтесь очень сильно выделиться, ведь можете переусердствовать.

Ваша решимость сыграет на руку в личных и любовных вопросах. Одинокие Стрельцы будут иметь все шансы встретить надежного партнера, но для этого вам нужно приложить максимум усилий и взять инициативу в свои руки.

Вторая половина недели обещает укрепление творческого потенциала, усиление оптимизма и улучшение физической формы.

Благоприятный день: 25 декабря

Неблагоприятный день: 26 декабря

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Козерога

На этой неделе Козероги будут лучше контролировать свою жизнь. Конструктивная критика от коллег и друзей даст вам определенный толчок к тому, чтобы вы стали лучше и исправляли свои ошибки. Если будете правильно действовать, результат не заставит вас долго ждать.

Ваше финансовое положение улучшится, на работе вам дадут премию за успешно выполненный проект, а также вы получите возможность заработать средства на дополнительной работе.

На выходных не отказывайте друзьям, если они пригласят вас на какое-то событие. Вполне вероятно, что вас там будут ожидать новые знакомства, которые принесут в вашу жизнь новые идеи.

Благоприятный день: 21 декабря

Неблагоприятный день: 22 декабря

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Водолея

На этой неделе Водолеи будут очень активны. У вас каждый день будет распланирован, а встречи с друзьями принесут вам много радости и настроения.

Также вам придется бороться со своим настроением. Если вас накрывает волна негатива, включите свою любимую музыку, новый сериал, купите книгу или встретьтесь с друзьями. Помните, ваши положительные эмоции – это залог гармонии в личной жизни.

С нового года у вас начнется очень хороший период в жизни, поэтому вам надо привести в порядок свои мысли, дом, личную жизнь, здоровье и внешность. К любому совету, который вам дадут на этой неделе относитесь с особой осторожностью: малейшее сомнение может вас озадачить, что пойдет вам не на пользу.

Благоприятный день: 26 декабря

Неблагоприятный день: 22 декабря

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Рыб

У Рыб произойдут определенные изменения, к которым они очень долго шли! Представителей знака, которые только начали отношения, ожидают серьезные изменения в виде совместного проживания с партнером.

В начале недели вас ожидают существенные финансовые поступления. Выходные дни будут благоприятны для крупных покупок, о которых вы давно мечтали. Не отказывайте себе в этом удовольствии, приобретенный товар полностью оправдает все ваши ожидания.

Ваше здоровье потребует, чтобы вы за ним хорошенько проследили, поэтому экономить на нем не желательно. Следите за режимом питания и откажитесь от алкоголя.

Благоприятный день: 24 декабря

Неблагоприятный день: 25 декабря