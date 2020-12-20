Гороскоп на тиждень 21 – 27 грудня для всіх знаків Зодіаку, передбачає трішки метушливий період. Багатьом треба завершити розпочаті справи, впорядкувати свої думки та скласти план на майбутнє. Читайте гороскоп на тиждень 21 – 27 грудня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 21 – 27 грудня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте також Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Гороскоп на тиждень 21 – 27 грудня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 грудня 2020 для Овна

Навіть попри те, що 2020 рік завершується і треба встигнути доробити безліч справ, астрологи радять Овнам трішки збавити оберти. Від метушні, яку ви створите навколо себе – вам буде лише гірше. Увесь місяць ви кудись бігли стрімголов, тож зараз варто трішки відпочити перед новим роком і відновити сили.

В середині тижня вам доведеться сперечатися та відстоювати свої інтереси. Ви можете покластися на своїх рідних та близьких, які вам точно допоможуть. Цей час буде сприятливим, щоб повністю присвятити його родині. Якщо ви постараєтеся, то зможете вирішити з усіма всі питання.

На вихідних варто привести в порядок своє здоров'я. У неділю ваша голова буде переповнена прекрасними ідеями. Якщо докладете зусиль, то зможете втілити їх у реальність. У вільний час ви зможете добре відпочити і від душі повеселитися.

Сприятливий день: 25 грудня

Несприятливий день: 22 грудня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 грудня 2020 для Тельця

Тельці цього тижня будуть трохи нервувати перед відповідальною нарадою в кінці року. Втім, якщо ви зумієте впоратися з хвилюванням, то покажете хто справжній господар ситуації. Спробуйте виправити помилки, які накопичилися в особистому житті – тоді відчуватимете себе легко і вільно. На роботі можуть виникнути цікаві творчі та навіть любовні союзи.

Читайте також Що подарувати хлопцю на Новий рік 2021: ідеї подарунків, які сподобаються коханому

Тельцям варто скласти нові плани та задуми на 2021 рік. За прогнозами астрологів, усі ваші ідеї принесуть прибуток і впевненість. Не виключено, що на вас чекає приємна подорож вже зовсім незабаром. Тож ваша сумлінна праця принесе вам досить непогані плоди.

На вихідних ви можете зіткнутися з терміновими справами. У вас з'явиться додаткове навантаження. Однак ви все подолаєте, хоча і не без допомоги рідних. Спробуйте на вихідних добре виспатися, адже вам потрібно набратися сил. Домашні та сімейні справи у суботу та неділю вийдуть на перший план.

Сприятливий день: 23 грудня

Несприятливий день: 25 грудня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 грудня 2020 для Близнюків

На початку тижня до вас може надійти важлива інформація. Ймовірно, вам запропонують цікаву і прибуткову роботу. Цього тижня у вас з'явиться можливість дізнатися щось нове, кудись поїхати та збагатити себе новими враженнями. У четвер перешкодою на шляху до успіху можуть стати несподівані проблеми з партнерами або конкурентами.

У п'ятницю краще не загострювати відносини непотрібними сварками, інакше в результаті суперечки ви програєте. Цього тижня бажано особливо ретельно планувати свій час, тоді ви зможете завершити все намічене. Спробуйте бути стриманішими на роботі, інакше не уникнете неприємних розмов про вас за спиною.

На вихідних бажано дотримуватися розумної поміркованості у своїх бажаннях. У суботу доведеться присвятити час залагодженню дрібних побутових проблем у сім'ї. Позитивні емоції, які ви відчуєте – будуть притягувати до вас людей.

Сприятливий день: 27 грудня

Несприятливий день: 23 грудня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 грудня 2020 для Рака

Цей тиждень принесе Ракам зустрічі з друзями та знайомими. Незважаючи на оптимістичний настрій спробуйте реально оцінити свої сили та не перевантажувати себе зайвими турботами та клопотами. Тиждень вдалий майже для всіх ваших починань, варто максимально розумно використовувати свій час.

Впродовж тижня буде чимало важливих справ на роботі. Вам доведеться мобілізувати всі свої сили, важливо поставити все під облік і контроль. У середу бажано не приймати серйозних рішень та планувати ділові зустрічі та переговори. У п'ятницю важливо розпланувати свої дії до кінця поточного року. Таким чином ви встигнете завершити всі свої справи та не переносити їх у новий рік.

Суботу присвятіть домашнім клопотам, з головою занурившись у турботи – ви відчуєте прилив сил та енергії. Коли побачите результати – будете задоволені собою. Неділя – день різноманітних приємних сюрпризів.

Сприятливий день: 25 грудня

Несприятливий день: 22 грудня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 грудня 2020 для Лева

Не бійтеся ризикувати в діловій кар'єрі та професійній сфері – цього тижня вам пощастить і ви нарешті відчуєте позитивні результати. Ваша ініціатива і нестандартні ідеї принесуть задоволення і прибуток не тільки вам, але й вашим близьким. Однак додаткових зобов'язань на себе брати не варто. Будьте мудрими і розсудливими у ділових та особистих стосунках.

У другій половині тижня Леви зможуть змінити свій режим дня і раціон харчування таким чином, щоб максимально вести здоровий спосіб життя. Якщо ви станете дотримуватися дієти, то зможете скинути зайву вагу в досить короткі терміни.

На вихідних вам варто переключитися на прості життєві радощі. Постарайтеся розвантажити себе від зайвих справ.

Сприятливий день: 23 грудня

Несприятливий день: 25 грудня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 грудня 2020 для Діви

Для Дів тиждень буде успішним в особистому житті і у фінансовій сфері. Середина тижня – найкращий час для плідної роботи. Однак не захоплюйтеся дуже роботою, зверніть увагу на своє здоров'я. Вам потрібно вилікувати хронічну хворобу, яка турбує вас дуже довгий час.

Ваше фінансове становище покращиться, однак затрати збільшаться. Астрологи кажуть, що на вихідних ви помиритеся з людиною, з якою довгий період перебуваєте у сварці. Тиждень обіцяє зміни в багатьох сферах, тож у довготривалій перспективі вони виявляться до кращого.

Зірки радять не купувати нічого значного, адже всі покупки виявляться не практичними. Приймаючи рішення, завжди слухайте свою інтуїцію, а не чужі поради.

Сприятливий день: 21 грудня

Несприятливий день: 26 грудня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 грудня 2020 для Терезів

Цього тижня у вас сприятливий час для здійснення важливих покупок. У середу рекомендується активно провести час з друзями. Не бійтеся просити підтримку в інших, адже самостійно вам не вирішити усіх справ, які у вас накопичилися.

Постарайтеся не втрачати потік енергії, який буде вам притаманний увесь тиждень. Втім не втрачайте самоконтроль – перед прийняттям важливих рішень дайте собі хвилину на роздуми та тверезо оцініть ситуацію. Таким чином ви суттєво зменшите шанси на помилку.

Якщо на вихідних, ви вирушите в дорогу, вам може неабияк поталанити. Є високі шанси, що під час далекої подорожі чи відрядження трапиться доленосна зустріч.

Сприятливий день: 21 грудня

Несприятливий день: 23 грудня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 грудня 2020 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіонам важливо зібрати усі свої сили в кулак і йти до здійснення своїх планів. Уникайте інтриг, пліток та скандалів. Постарайтеся не втручатися у розмови, які не мають до вас жодного стосунку.

Якщо ви батьки, то на вихідних приділіть достатню кількість часу своїм дітям. Постарайтеся разом з дітьми більше уваги звертати на дрібниці, які наповнюють життя щастям. Будьте щирими та турботливими.

Якщо ви вирішили приділити час своїй фігурі, то не обмежуйте себе в їжі повністю. Вживайте достатню кількість фруктів та овочів, пийте багато води, робіть повноцінні сніданки та не забудьте на деякий час відмовитися від газованих напоїв, солодощів, смаженого та копченого. Таким чином ви дасте своєму організму трішки відпочити та очиститися від шлаків.

Сприятливий день: 26 грудня

Несприятливий день: 21 грудня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 грудня 2020 для Стрільця

Зірки рекомендують до кінця тижня Стрільцям завершити усі справи. У вас є багато незавершених питань в робочій сфері та в стосунках. Тиждень максимально сприятливий для змін в зовнішності – якщо ви мріяли про нову зачіску чи новий стиль одягу – сміливо втілюйте задумане в реальність, проте не намагайтеся дуже сильно виділитися, адже можете перестаратися.

Ваша рішучість зіграє на руку в особистих та любовних питаннях. Самотні Стрільці матимуть всі шанси зустріти надійного партнера, однак для цього вам потрібно докласти максимум зусиль та взяти ініціативу в свої руки.

Друга половина тижня обіцяє зміцнення творчого потенціалу, посилення оптимізму і покращення фізичної форми.

Сприятливий день: 25 грудня

Несприятливий день: 26 грудня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 грудня 2020 для Козерога

Цього тижня Козероги будуть краще контролювати своє життя. Конструктивна критика від колег та друзів дасть вам певний поштовх до того, аби ви стали кращими та виправляли свої помилки. Якщо будете правильно діяти, результат не заставить вас довго чекати.

Ваше фінансове становище покращиться, на роботі вам дадуть премію за успішно виконаний проєкт, а також ви отримаєте змогу заробити кошти на додатковій роботі.

На вихідних не відмовляйте друзям, якщо вони запросять вас на якусь подію. Цілком ймовірно, що на вас там очікуватимуть нові знайомства, які принесуть у ваше життя нові ідеї.

Сприятливий день : 21 грудня

Несприятливий день: 22 грудня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 грудня 2020 для Водолія

Цього тижня Водолії будуть дуже активні. У вас кожен день буде розпланований, а зустрічі з друзями принесуть вам багато радості та настрою.

Також вам доведеться боротися зі своїм настроєм. Якщо вас накриває хвиля негативу, увімкніть свою улюблену музику, новий серіал, купіть книгу чи зустріньтеся з друзями. Пам'ятайте, ваші позитивні емоції – це запорука гармонії в особистому житті.

З нового року у вас почнеться дуже гарний період в житті, тож вам треба привести в порядок свої думки, дім, особисте життя, здоров'я і зовнішність. До будь-якої поради, яку вам дадуть цього тижня ставтеся з особливою обережністю: найменший сумнів може вас спантеличити, що піде вам не на користь.

Сприятливий день: 26 грудня

Несприятливий день: 22 грудня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 грудня 2020 для Риб

У Риб відбудуться певні зміни, до яких вони дуже довго йшли! На представників знаку, які тільки розпочали стосунки, очікують серйозні зміни у вигляді спільного проживання з партнером.

На початку тижня на вас очікують суттєві фінансові надходження. Вихідні дні будуть сприятливі для великих покупок, про які ви давно мріяли. Не відмовляйте собі у цьому задоволенні, придбаний товар повністю виправдає усі ваші сподівання.

Ваше здоров'я потребуватиме, аби ви за ним добряче прослідкували, тож економити на ньому не бажано. Слідкуйте за режимом харчування та відмовтесь від алкоголю.

Сприятливий день: 24 грудня

Несприятливий день: 25 грудня