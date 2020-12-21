24 канал подготовил любовный гороскоп на эту неделю. Астрологи прогнозируют некоторым сильные чувства любви, а другим – ссоры из-за недоразумения. Каким будет личная жизнь всех знаков Зодиака на неделю 21 – 27 декабря 2020 года – читайте любовный гороскоп.

Важную информацию о том, как сложатся отношения всех знаков Зодиака на этой неделе с их вторыми половинками – читайте в любовном гороскопе от редакции LifeStyle 24.

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Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Овна

Эта неделя поднимет настроение Овнам, а между вами и вашим партнером будет гореть страсть. Вы сможете исправить любую проблемы и построить гармонию в ваших отношениях. За эти дни вы добьетесь успеха в любовной жизни и сделаете ее еще лучше. Поэтому наслаждайтесь своими отношениями, они сейчас идеальные.

В то же время одиноким Овнам стоит быть более открытыми и не отклонять предложение познакомиться. Ведь это может принести вам именно то, что вы ищете. Ваш инстинкт поможет вам найти нужного человека и сделать правильные шаги. Все будет легко.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Тельца

Эта неделя принесет Тельцам хорошую атмосферу в паре, вы сможете немного обновить свои отношения. В ближайшие дни вы будете романтическими и чувственными, и ваш партнер будет реагировать на это взаимно. Вы приблизитесь друг к другу еще и снова влюбитесь до "бабочек в животе".

У одиноким Тельцам тоже будет все получаться. Ваша удача познакомит вас с особенным человеком, с которым у вас могут сложиться романтические отношения.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Близнецов

Близнецы наконец смогут увидеть настоящие проблемы в своих отношениях. Но вы знаете, что делать, чтобы избавиться от них. Будьте осторожны, вам сейчас нельзя быть импульсивными и устраивать ссору. Откровенно поговорите о проблемах и найдите общее решение. Это сделает ваши отношения еще крепче.

А одиноким Близнецам сейчас не стоит закрываться в себе. Вы должны быть более открытыми и чаще ходить на свидания.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Рака

На этой неделе любовная жизнь Раков улучшится, поскольку вы преодолеете разрыв между собой и вашим партнером и пройдете все препятствия вместе. Ваши отношения выйдут на новый уровень. Отныне не позволяйте, чтобы между вами снова возникали конфликты. Ведь вы действительно любите друг друга.

А одиноким Ракам эта неделя принесет приятные сюрпризы. Думайте позитивно и уже готовьтесь встретить свою вторую половинку. Вскоре судьба вас сведет.

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Льва

В ближайшие дни любовная жизнь Львов будет полна оптимизма и процветания. Вы получите шанс исправить все недоразумения в отношениях и осуществите вашу мечту. Ваш партнер будет положительно настроен, а настроение между вами будет замечательный. Главное сейчас – поддерживать этот огонь.

А одинокие Львы на этой неделе могут изменить свою житя. У вас выпадет возможность начать новые серьезные отношения и это наполнит вашу жизнь любовью.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Девы

Планеты наполнят Дев в эти дни энергией для улучшения ваших отношений. Проведите прекрасную неделю со своей второй половиной, это укрепит ваши отношения. Будьте внимательны друг к другу и чаще признавайтесь в любви.

Одинокие Девы наконец будете довольны своей жизнью. Планеты отдадут вам предпочтение, поэтому вы найдете то, что ищете. Но не спешите с такими решениями, их важно обдумать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Весов

Чувственность и страсть Весов втянут вас и вашего партнера в захватывающие приключения. Настроение будет расслабленным и положительным, поэтому воспользуйтесь возможностью, чтобы серьезно поговорить о ваших отношениях. Это не разрушит их, а наоборот – наполнит новыми красками. Вы будете довольны результатом.

Одиноким Весам звезды помогут получить все, что угодно. Но вы сами должны решить, что вам сейчас нужно. За эту неделю вы можете кардинально изменить свою жизнь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Скорпиона

Отношения Скорпионов кажутся немного испорченными, но вам достаточно будет просто об этом поговорить. Вам сейчас нужно сделать первый шаг и сказать партнеру, что вас беспокоит и что вы хотите изменить, чтобы быть счастливыми. Это сделает ваши отношения еще крепче и зажжет огонь между вами.

А одинокие Скорпионы смогут избавиться от пессимизма, который разрушает ваше настроение, только так вы научитесь получать удовольствие, даже если вы одиноки. Вскоре вам надо ожидать появление новой любви.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Стрельца

Личная жизнь Стрельцов на этой неделе будет на высоте. Ваше обаяние и нежность заставят партнера влюбиться в вас снова. Отношения между вами будут протекать положительно, но вы можете сделать их еще лучше. Главное – поддерживайте друг друга и говорите, что любите.

А одинокие Стрельцы имеют развлечься на выходных. Ведь скоро вы найдете свою любовь, которую так давно ждали. Но пока следует очистить свои мысли от негатива.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Козерога

Планеты на этой неделе могут изменить вашу любовную жизнь, ведь в последнее время рутина начала вас утомлять. Изменения, которые произойдут в ваших отношениях, будут настолько приятными, что вы наконец оставите прошлое и начнете проживать настоящее. Ваша любовная жизнь наладится.

Одинокие Козероги наконец встретят любовь своей жизни благодаря благосклонности звезд. Не бойтесь начинать что-то новое, это только принесет вам счастье.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Водолея

На этой неделе отношения Водолеев будут протекать лучше. Вы будете преуспевать во всем, что попробуете, поэтому определите приоритетные вопросы. И не забудьте изменить свою любовную жизнь, ведь сейчас между вами все не так хорошо. Советуем подготовить приятный сюрприз любимому человеку.

А одиноких Водолеев ждет хорошая новость: звезды принесут вам то, что вы ищете. Поэтому, сосредоточьтесь на этом и не бойтесь флиртовать.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 декабря 2020 для Рыб

Любовная жизнь Рыб, кажется, улучшается. На этой неделе вы приблизитесь к своему партнеру и вместе решите все проблемы, которые создают вам стресс и давление. Спланируйте короткий отдых, который взбодрит вас. Сейчас вам стоит провести некоторые время вместе и подальше от других.

Одиноким Рыбам нужно быть готовым к изменениям. Ведь вскоре вас ожидает классное событие. Но что это будет – пока неизвестно. Точно знаем, что это что-то приятное.