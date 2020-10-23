Гороскоп на сегодня, 23 октября 2020 года, советует Девам сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях. Скорпионам рекомендуют не начинать важных дел. Читайте гороскоп на 23 октября 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

В пятницу стоит ставить перед собой сложные задачи, ведь сил на их выполнение будет достаточно. Главное в этот день четко выражать свою позицию, а не надеяться, что кто-то сможет прочитать ваши мысли. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 23 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Овнов

Вашим девизом в этот день должна стать фраза "Больше слушаю, меньше говорю. Конечно, если вы хотите неприятностей, то можете отчаянно отстаивать свое мнение. Однако звезды делать этого вам не рекомендуют, ведь жаркий спор, даже с друзьями, имеет высокие шансы перерасти в ссору.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Тельцов

Тельцам вечером стоит максимально отключиться от ежедневных обязанностей. Отдайте предпочтение разговорам, книжкам, прогулкам. Особенно это касается наиболее загруженных делами представителей знака.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Близнецов

Благодаря новой кооперации вы сможете решить немалое количество застоявшихся вопросов. Сейчас вам стоит лелеять искреннее чувство коллективизма и верить в общее дело, иначе успех сбежит.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Раков

Сегодня Раки могут открыть неожиданно для себя свои новые мысли и идеи. Вероятно, что вы найдете новое и интересное хобби. В целом день будет благоприятным для Раков, имеющих отношение к науке.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Львов

Львы сегодня могут ни с того ни с сего почувствовать на себе давление – вероятно, вам не по нраву будут рамки, которые поставят близкие люди. Не переживайте, все наладится и объясниться будет просто.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Дев

Неожиданная ситуация может выбить Дев сегодня из привычного ритма – сохраняйте спокойствие, все наладится. Если не знаете как действовать, вспомните, что у вас есть люди, на которых можно положиться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Весов

Старайтесь сегодня не переутомляться, правильно рассчитайте время и силы, чтобы вдоволь отдохнуть.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Скорпионов

Сегодня для Скорпионов день будет благоприятным для смены имиджа – можно посетить парикмахера, разобрать вещи в гардеробе. Важных дел начинать не рекомендуют.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Стрельцов

Задуманные Стрельцами дела будут удаваться, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Начинается благоприятное время для осуществления запланированного, решения трудных вопросов и проблем.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Козерогов

День поможет понять и разобраться, каких ошибок избежать, чтобы следующие недели прошли успешно и без неприятностей. Постарайтесь подходить к каждому делу с позитивом.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Водолеев

Будьте внимательны на дороге и не садитесь за руль, если очень перенервничали. Больше времени посвятите отдыху и откажитесь от чрезмерных физических нагрузок. Вы не только психологически нуждаетесь в отдыхе, но и физически тоже.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Рыб

На этот день не стоит планировать важных встреч и серьезной работы, но если же все же так случилось, что у вас нет другого выхода – не отчаивайтесь. Вероятнее всего, в конце концов все решится с выгодой для вас и без особых затрат энергии.