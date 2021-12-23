Астрологи не советуют перекладывать важные дела на другой день. По возможности, постарайтесь все сделать сегодня. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 20 – 26 декабря 2021 для всех знаков Зодиака Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 декабря 2021 для Овнов

Астрологи предупреждают Овнов о травмоопасном дне. Будьте осторожны во время занятий спортом и будьте осторожны на улице.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 23 декабря 2021 для Тельцов

Одинокие представители знака могут ожидать зарождения романа в этот день. Серьезные чувства могут вспыхнуть с вашим коллегой.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 декабря 2021 для Близнецов

Близнецы сегодня имеют возможность познакомиться с новыми людьми. Руководство похвалит вас за проделанную работу и даже вручит денежное вознаграждение.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 декабря 2021 для Раков

Раков в этот день ожидает важная рабочая встреча. Астрологи говорят, что переживать нечего, ведь все пройдет даже лучше, чем могло бы быть.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 23 декабря 2021 для Львов

День удачен для творческих представителей знака. Сегодня вечером уделите время любимым делам, которые доставляют вам удовольствие.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 декабря 2021 для Дев

Дев сегодня ждет много хлопот и забот. Последние дни года будут очень насыщенными, поэтому расслабиться сможете только на выходных.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 декабря 2021 для Весов

Весов ждет нелегкий день, однако вы сможете с ним справиться, если четко расставите приоритеты.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 23 декабря 2021 для Скорпионов

Сегодня Скорпионам надо наверстать упущенное. В последнее время вы слишком много отдыхали, поэтому сейчас задействуйте все силы, чтобы к Новому году завершить все дела.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 23 декабря 2021 для Стрельцов

Астрологи советуют Стрельцам быть сговорчивее, иначе имеете все шансы остаться без друзей.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 23 декабря 2021 для Козерогов

Постарайтесь в этот день не встревать в споры, ведь они не закончатся ничем хорошим. Сегодня откройте для себя что-то новое и выделите время на чтение.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 23 декабря 2021 для Водолеев

Водолеев ждет позитивный день. На работе все будет хорошо получаться, а домашняя атмосфера будет вдохновлять вас на новые свершения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 декабря 2021 для Рыб

Рыб ждут финансовые изменения. В конце года руководство увеличит вам зарплату, поэтому можете расписать расходы, которые хотите в скором времени осуществить.