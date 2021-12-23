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Гороскоп на 23 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Овнів

Астрологи попереджають Овнів про травмонебезпечний день. Будьте обережними під час занять спортом та будьте обережними на вулиці.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Тельців

Самотні представники знаку можуть очікувати на зародження роману в цей день. Серйозні почуття можуть спалахнути з вашою колегою.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Близнюків

Близнюки сьогодні мають можливість познайомитися з новими людьми. Керівництво похвалить вас за виконану роботу та навіть вручить грошову винагороду.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Раків

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Левів

День вдалий для творчих представників знаку. Сьогодні ввечері приділіть час улюбленим справам, які приносять вам задоволення.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Дів

На Дів сьогодні чекає багато клопоту і турбот. Останні дні року будуть дуже насиченими, тому розслабитися зможете лише на вихідних.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Терезів

На Терезів чекає нелегкий день, втім ви зможете з ним впоратися, якщо чітко розставите пріоритети.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Скорпіонів

Сьогодні Скорпіонам треба надолужити згаяне. Останнім часом ви забагато відпочивали, тому зараз задійте всі сили, щоб до Нового року завершити всі справи.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Стрільців

Астрологи радять Стрільцям бути поступливішими, інакше маєте всі шанси залишитися без друзів.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Козерогів

Постарайтеся в цей день не встрявати в суперечки, адже вони не закінчаться нічим добрим. Сьогодні відкрийте для себе щось нове та виділіть час на читання.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Водоліїв

На Водоліїв чекає позитивний день. На роботі все буде добре виходити, а домашня атмосфера надихатиме вас на нові звершення.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Риб

На Риб чекають фінансові зміни. Наприкінці року керівництво збільшить вам зарплату, тому можете розписати витрати, які хочете незабаром здійснити.