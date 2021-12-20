Читайте подробнее гороскоп на неделю 20 – 26 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 20 – 26 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 20 – 26 декабря 2021 для Овна

Новая неделя будет благоприятной в финансовом плане. Вы можете вовремя закрыть долг, оплатить кредит и даже купить то, что очень давно хотели. Ваши близкие люди порадуют вас добротой и искренностью. Представители знака, находящиеся на руководящих должностях, могут рассчитывать на премию.

Общение в эти дни будет проходить достаточно приятно. Вам будет легко найти общий язык с коллегами и даже незнакомыми людьми. Важные звонки следует совершать в первой половине дня.

Выходные для вас будут очень активными и насыщенными. Овнов ждет много переездов, но ближе к вечеру вы сможете полностью расслабиться и посвятить свое время семье. Воскресенье удачно для планирования нового года.

Благоприятный день: 21 декабря

Неблагоприятный день: 23 декабря

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 20 – 26 декабря 2021 для Тельца

На этой неделе Тельцам нужно выделить время, чтобы навести порядок во всех сферах своей жизни. Ваша личная жизнь улучшится и выйдет на новый уровень. Отношения с любимой половинкой к концу года заиграют новыми красками.

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В семье могут возникнуть кратковременные затруднения, но вы сможете их быстро преодолеть. Астрологи советуют не расслабляться и активно работать над тем, что вы недавно начали. Ближе к выходным звезды обещают Тельцам положительные эмоции и головокружительные изменения.

Даже несмотря на то, что вы будете сильно заняты – не отказывайтесь от прогулок с друзьями. Вам нужно выделять время на отдых, иначе работа вас может полностью истощить. Ваша жизнь начнет улучшаться уже сейчас, только не пытайтесь испортить все самокритикой.

Благоприятный день: 25 декабря

Неблагоприятный день: 21 декабря

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 20 – 26 декабря 2021 для Близнецов

Близнецам на этой неделе следует быть осторожными с рассказами о своих планах и целях. Есть вероятность того, что один из недоброжелателей, которого вы упорно не замечаете, может коварно украсть ваши идеи себе.

Если у вас есть важные вопросы, которые вы никак не можете решить, полагайтесь на свою интуицию. В этот раз она вам поможет как никогда. Найдите на этой неделе время составить план на будущий год и определить свои цели, ведь ближе к концу года вам будет просто некогда этим заняться.

Астрологи говорят, что у Близнецов наступает отличный период в жизни, когда изменится все. Сначала начните с себя и тогда постепенно все наладится так, как вы этого хотели. Воскресенье подходит для тесного общения с родными.

Благоприятный день: 21 декабря

Неблагоприятный день: 24 декабря

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 20 – 26 декабря 2021 для Рака

На этой неделе Раки будут очень продуктивными. За короткий период вы сможете решить все интересующие вас вопросы за последнее время и сделать то, на что очень долгий период не решались. Как только вы уйдете из своей зоны комфорта, перед вами откроются новые возможности и горизонты.

Астрологи советуют следить за своим здоровьем. Если чувствуете недомогание – обращайтесь к врачам, чтобы вовремя избежать проблем. В этот период начинать что-нибудь новое не стоит, последние дни в году идеально подходят для закрытия всех гештальтов.

Выходные удачны для благотворительности. По возможности, помогите другим одеждой, едой или деньгами. Проявляйте любовь и заботу к ним, и тогда ваша щедрость вернется к вам сторицей.

Благоприятный день: 25 декабря

Неблагоприятный день: 20 декабря

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 20 – 26 декабря 2021 для Льва

Львов ожидает благоприятный период. Дома и на работе все будет спокойно, без особых нагрузок. В эти дни вы можете полностью завершить все задачи, отпустить прошлое и подготовить себя к началу нового года.

В личных отношениях Львов ждет гармония. Вместе с любимой половинкой вы найдете то, чего так долго вам не хватало, и начнете заново влюбляться друг в друга. Также в это время вы сможете встретиться с ближайшими друзьями, которых вы давно не видели по определенным обстоятельствам.

Выходные подходят для активных действий. Проведите последнюю субботу и воскресенье в году, как всегда этого хотели. Можете с утра отправиться на завтрак в любимое заведение и прогуляться по любимым местам, а вечером наведаться в гости к родственникам.

Благоприятный день: 25 декабря

Неблагоприятный день: 24 декабря

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 20 – 26 декабря 2021 для Девы

Девам нужно в эту неделю особое внимание уделить духовному совершенствованию. Любые практики и медитации помогут найти гармонию и по-новому посмотреть на себя. Понедельник – удачный день для покупок.

В целом, неделя будет благоприятной для подведения итогов и решения старых проблем. Постарайтесь не входить в новый год с нерешенными делами. Не откладывайте все до последнего дня, ведь в последний момент вы не сможете решить несколько вопросов.

Выходные будут яркими и творческими. Вы сможете облегченно выдохнуть, ведь самое активное время этого месяца будет позади. Теперь можете спокойно браться за свои любимые занятия, которые доставляют вам удовольствие.

Благоприятный день: 23 декабря

Неблагоприятный день: 26 декабря

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 20 – 26 декабря 2021 для Весов

Постарайтесь в конце года не жить завтрашним днем, а сегодняшним. Все в ожидании чего-то нового в своей жизни, но не стоит все дни сводить на нет. Проживайте каждый день так, как вы это делали раньше.

Успешными в этот период будут только представители знака, которые выделяются на фоне других своим трудолюбием и креативностью. Выкладывайтесь на работе максимально, и тогда ваше руководство по достоинству оценит ваши умения.

Выходные у Весов будут активными. Вас ждет много встреч и предновогодней суеты. У одиноких представителей знака на корпоративе будет шанс познакомиться с интересным человеком, недавно начавшим работать в вашей компании.

Благоприятный день: 21 декабря

Неблагоприятный день: 25 декабря

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 20 – 26 декабря 2021 для Скорпиона

Новая неделя для Скорпионов – последнее время в году, когда они могут добиться максимальных результатов. Используйте всю свою харизму и умения и начинайте двигаться вперед. Этот период лучше всего подходит для решения всех скопившихся у вас дел.

Середина недели удачная для смены имиджа. Если вы давно хотели сменить стрижку или свой стиль в одежде – смело воплощайте свои мечты в реальность. В спешке не забывайте находить время для звонков родителям, ведь им в последнее время не хватает общения с вами.

Ваша вторая половинка станет вам надежной опорой. Вместе вы сможете решить, чего хотите достичь в новом году, и поставить перед собой одну масштабную цель. Астрологи говорят, чтобы добиться желаемого, начинайте делать первые шаги уже даже сейчас.

Благоприятный день: 20 декабря

Неблагоприятный день: 21 декабря

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 20 – 26 декабря 2021 для Стрельца

В конце года Стрельцы смогут поднять свою самооценку и убедиться в своих возможностях. Вы, наконец-то, поймете, что все на самом деле не так страшно, как выглядит. Ваше руководство может предложить вам повышение, поэтому смело соглашайтесь на это предложение.

В этот период уделяйте внимание не только рабочим вопросам, но и своему внешнему виду. Середина недели удачна для любых перевоплощений. Изменение внешности очень удачно отразится на вашем самочувствии.

Ваше желание записаться в зал "с нового года" не совсем верно. Астрологи говорят, что Стрельцам следует уделять достаточно времени спорту и физической нагрузке, чтобы держать себя в форме. Также следует наладить свое питание и отказаться от сладкого и мучного.

Благоприятный день: 23 декабря

Неблагоприятный день: 24 декабря

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 20 – 26 декабря 2021 для Козерога

Эта неделя вознаградит Козерогов за все их старания в течение года. Вы получите то, чего так долго ждали, и сможете наконец-то отпустить ситуацию, которая долгий период не давала вам покоя. Руководство повысит вам зарплату и даже предложит взять на себя несколько проектов, которые принесут неплохие деньги.

Одинокие представители знака могут встретить свою вторую половинку. Сначала отношения будут перетекать очень плавно, их будет трудно отличить от дружбы, но со временем вы поймете, что рядом с вами именно тот человек, о котором мечтали.

На выходных постарайтесь больше отдыхать, правильно питаться и не забывать уделять время спорту. Также суббота и воскресенье удачное время для прогулок на свежем воздухе, занятий йогой и медитаций.

Благоприятный день: 26 декабря

Неблагоприятный день: 24 декабря

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 20 – 26 декабря 2021 года для Водолея

Водолеев ждет благоприятная неделя. У вас появится возможность воплотить в жизнь немало своих желаний. Трудолюбивых представителей знака будет сопутствовать успех на каждом шагу. Гармоничный и счастливый период вас ждет в личной жизни.

Неделя удачна для знакомств. Не бойтесь первыми идти на контакт и начинать разговор, общение не только улучшит ваше настроение, но и подарит возможность расширить круг знакомств, который впоследствии пригодится вам.

Водолеи могут внезапно столкнуться с финансовыми трудностями, однако ваш близкий человек придет вам на помощь. Соглашаться на рискованные дела и авантюры в этот период не стоит, потому что они не принесут ничего хорошего.

Благоприятный день: 26 декабря

Неблагоприятный день: 24 декабря

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 20 – 26 декабря 2021 для Рыб

На этой неделе Рыбы неожиданно могут найти новое хобби. Увлечение займет у вас много ценного времени, но совсем скоро оно может стать основным источником вашего заработка. Период удачен для итогов года и для постановки новых целей.

Все дни вы будете гиперактивны и сможете выполнить немало важных задач. Ваше упрямство и смелость приведут вас туда, где вы должны быть. Ждите похвалы за ваши достижения от родных и близких.

Выходные подходят для культурного обогащения. Выделите время на представление в театре или соберитесь с друзьями на концерт или в кинотеатр на новый фильм. Суббота и воскресенье отлично подойдут для тесного общения с самыми родными людьми.

Благоприятный день: 20 декабря

Неблагоприятный день: 21 декабря