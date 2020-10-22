Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года советует Львам посвятить день планированию. Весов ждет удачный день для косметических и лечебных процедур. Читайте гороскоп на 22 октября 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

День принесет и хорошие, и неоднозначные моменты. Больше прислушивайтесь к себе и делайте прежде всего то, что является важным. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Овнов

Сегодня вам необходимо быть особенно уравновешенным, чтобы не наделать глупостей. Следите за своими словами и действиями.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Тельцов

Получите плоды своей тяжелой работы в виде денежного вознаграждения. Но не спешите лениться и опускать руки, впереди новый прыжок в карьере – будьте начеку.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Близнецов

Сегодня у Близнецов возможен диссонанс: они захотят горы свернуть, но при этом будут сильно лениться что-то делать. Чтобы не упустить возможность достичь хороших результатов – хорошо спланируйте свой день.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Раков

Сегодня можете стать перед выбором – семья или карьера. Здесь важно отталкиваться больше от ваших желаний, чем от рационализма. Сделайте правильный выбор.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Львов

Хороший день, чтобы уделить его планированию. Неважно, что это будет: план по продвижению бизнеса, выполнению работы по дому или отпуску – сможете все сделать быстро и правильно.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Дев

Сегодня Девы могут почувствовать некую неопределенную силу, которая будет их тормозить. Не отвлекайтесь от намеченной цели и найдите свою мотивацию.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Весов

Сегодня удачный день для косметических и лечебных процедур. Главное – найдите время и не пытайтесь сделать все как можно быстрее. Постарайтесь расслабиться и получить удовольствие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Скорпионов

У Скорпионов сегодня могут попросить совет или помощь. Важно, чтобы желания других людей не противоречили вашим. Если они не совпадают – смело отказывайтесь.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Стрельцов

Благоприятный день для душевных разговоров со своим любимым человеком. Поинтересуйтесь его желаниями и расскажите о своих, проведите вместе вечер и поделитесь планами на будущее. Это изрядно сблизит вас.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Козерогов

Важный навык, который вам сегодня просто необходим – умение контролировать свои слова и действия. Лучше сконцентрируйтесь на себе и своих желаниях.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Водолеев

Если у вас нет отношений, то сегодня вы можете получить шанс начать их. Возможно, вы познакомитесь с кем-то на улице. Это вдохновит вас на творческое самовыражение. Вы сможете продвинуться по карьерной лестнице.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Рыб

Не бойтесь взяться за серьезную задачу, если хотите по-настоящему преуспеть. Вам придется взять на себя ответственность и отказаться от привычных вещей, но лишь так можно выйти на новый этап.