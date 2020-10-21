Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, рекомендует Козерогам не горячиться в неожиданных ситуациях. Скорпионам следует быть осторожными со здоровьем. Читайте гороскоп на 21 октября 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день следует быть внимательным к своим эмоциям и желаниям. Не позволяйте другим поколебать ваш покой. В то же время сутки будут благоприятными для добрых дел и проявления теплых чувств. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака



Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Овнов

Семейные хлопоты могут свалиться на голову Овнов. Глубоко подышите и со спокойной головой беритесь за новые вызовы. Вы справитесь с ними без особых хлопот. Главное зря не нервничать.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Тельцов

Рутина захватит Тельцов в среду, но такой ход дел будет только к лучшему. Есть высокие шансы, что вам удастся попасть в "поток" и эффективно выполнять свою работу.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Близнецов

Близнецам стоит немного времени уделить родным и друзьям. Позвоните первыми и наладьте контакт с человеком, которого вы начали терять. Судьба сегодня будет способствовать вам в таких делах.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Раков

Вам стоит быть открытым к неожиданностям. Есть большая вероятность, что случится событие, которое станет судьбоносным и сможет изменить вашу жизнь навсегда.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Львов

Неоправданные надежды в отношении вас могут подорвать ваше доверие в коллективе или семье. Поэтому если вы не можете с чем-то справиться - смело просите о помощи.

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Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Дев

Девы, вспомните, что ваша жизнь принадлежит вам и не стоит откладывать ее на потом. Сделайте то, о чем давно мечтали и не бойтесь себе позволять быть такими, какие вы есть.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Весов

Лучше всего, если вы сегодня будете давать себе достаточно времени на решение конкретных вопросов, а также советоваться с близкими. Иногда лучше переждать, чем потом сожалеть.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Скорпионов

Скорпионам следует быть осторожными со здоровьем. Особенно бдительным следует быть тем, кто имеет хронические заболевания. В первую очередь берегитесь от стресса, который может стать главной причиной плохого самочувствия.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Стрельцов

Не стоит засиживаться дома без дела. Такое развитие дел добавит вам печали. Вспомните, воплощение чего по намеченному вы давно откладывали, и беритесь за дело.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Козерогов

Не горячитесь в непредвиденных ситуациях и прислушайтесь к словам других. Прежде всего стоит отбросить гордость, упрямство и пренебрежительное отношение к другим.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Водолеев

Попробуйте делиться новостями из своей личной жизни только с близкими и с теми, кому вы действительно доверяете.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Рыб

Удача улыбнется Рыбам, которые найдут силы качественно делать свою работу. Не стоит забывать и о своих обещаниях улучшить питание или заняться спортом. Сейчас идеальное время, чтобы браться за себя.