Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2021 года, прогнозирует для Козерогов гармоничный день. Рыбам звезды не советуют браться за новые проекты. Читайте гороскоп на 20 февраля 2021 для всех знаков зодиака далее в материале.

Чтобы добиться успеха, вам надо научиться распределять обязанности. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 для всех знаков Зодиака Гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 20 февраля 2021 для Овнов

За весь день у Овнов накопится немало эмоций, поэтому вечер принесет вам сложное эмоциональное состояние и упадок сил.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 20 февраля 2021 для Тельцов

Сегодня Тельцов ждут трудности в отношениях с родными. Вы можете поссориться со старшими женщинами (бабушкой или свекровью). Поддержку ищите у близкого человека – мужа или брата.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 20 февраля 2021 для Близнецов

Сегодня хорошо заняться построением планов на ближайшее будущее. Во второй половине дня придется поработать и отработать недоработанные рабочие часы.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 20 февраля 2021 для Раков

Раки этот день могут полностью посвятить расслаблению, отдыху и ничегонеделанию. Между вами и вашей любимой половинкой будет наблюдаться напряжение. Научитесь разговаривать и слушать друг друга.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 20 февраля 2021 для Львов

Львы получат в этот день хорошую весть. Изменения, которые скоро произойдут в вашей жизни, будут важными и судьбоносными.

Читайте также Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 20 февраля 2021 для Дев

Посвятите день совместным занятиям и увлечениям с семьей. Возьмите детей и поезжайте куда-нибудь на отдых. День хорош для принятия решений и начала подготовки приватизации жилья.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 20 февраля 2021 для Весов

В первой половине дня составьте список дел, которые надо выполнить в ближайшее время. Во второй половине дня устройте небольшой шопинг, а вечером побалуйте родных вкусным ужином.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 20 февраля 2021 для Скорпионов

Скорпионы сегодня потратят много времени и энергии на решение эмоциональных забот и проблем своих родных. Помогайте им спокойно, не вдаваясь в детали и не беря детали близко к сердцу.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 20 февраля 2021 для Стрельцов

Сегодня день потребует от Стрельцов проявить свои профессиональные навыки в полном объеме. Вероятно, возникнет внештатная ситуация, поэтому вам придется приложить немало усилий.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 20 февраля 2021 для Козерогов

Сегодня звезды прогнозируют Козерогам гармонию во всем. Любые дела будут удаваться легко, а то, что вас тяготило долгий период, решится само собой.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 20 февраля 2021 для Водолеев

Астрологи обещают для Водолеев прекрасный день, даже если у вас не будет конкретных поводов для радости. Одиноким Водолеям день может подарить многообещающее знакомство.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 20 февраля 2021 для Рыб

Сегодня Рыбам звезды не советуют браться за новые проекты, ведь есть вероятность, что все пойдет наперекосяк. День подходит для активного отдыха с семьей.