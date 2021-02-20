Гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2021 года, прогнозирует для Козерогов гармоничный день. Рыбам звезды не советуют браться за новые проекты. Читайте гороскоп на 20 февраля 2021 для всех знаков зодиака далее в материале.
Источник:24 канал
Гороскоп на 20 февраля 2021 для Овнов
За весь день у Овнов накопится немало эмоций, поэтому вечер принесет вам сложное эмоциональное состояние и упадок сил.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 20 февраля 2021 для Тельцов
Сегодня Тельцов ждут трудности в отношениях с родными. Вы можете поссориться со старшими женщинами (бабушкой или свекровью). Поддержку ищите у близкого человека – мужа или брата.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 20 февраля 2021 для Близнецов
Сегодня хорошо заняться построением планов на ближайшее будущее. Во второй половине дня придется поработать и отработать недоработанные рабочие часы.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 20 февраля 2021 для Раков
Раки этот день могут полностью посвятить расслаблению, отдыху и ничегонеделанию. Между вами и вашей любимой половинкой будет наблюдаться напряжение. Научитесь разговаривать и слушать друг друга.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 20 февраля 2021 для Львов
Львы получат в этот день хорошую весть. Изменения, которые скоро произойдут в вашей жизни, будут важными и судьбоносными.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 20 февраля 2021 для Дев
Посвятите день совместным занятиям и увлечениям с семьей. Возьмите детей и поезжайте куда-нибудь на отдых. День хорош для принятия решений и начала подготовки приватизации жилья.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 20 февраля 2021 для Весов
В первой половине дня составьте список дел, которые надо выполнить в ближайшее время. Во второй половине дня устройте небольшой шопинг, а вечером побалуйте родных вкусным ужином.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 20 февраля 2021 для Скорпионов
Скорпионы сегодня потратят много времени и энергии на решение эмоциональных забот и проблем своих родных. Помогайте им спокойно, не вдаваясь в детали и не беря детали близко к сердцу.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 20 февраля 2021 для Стрельцов
Сегодня день потребует от Стрельцов проявить свои профессиональные навыки в полном объеме. Вероятно, возникнет внештатная ситуация, поэтому вам придется приложить немало усилий.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 20 февраля 2021 для Козерогов
Сегодня звезды прогнозируют Козерогам гармонию во всем. Любые дела будут удаваться легко, а то, что вас тяготило долгий период, решится само собой.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 20 февраля 2021 для Водолеев
Астрологи обещают для Водолеев прекрасный день, даже если у вас не будет конкретных поводов для радости. Одиноким Водолеям день может подарить многообещающее знакомство.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 20 февраля 2021 для Рыб
Сегодня Рыбам звезды не советуют браться за новые проекты, ведь есть вероятность, что все пойдет наперекосяк. День подходит для активного отдыха с семьей.
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