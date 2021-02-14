Гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 для всех знаков Зодиака, предусматривает успешный и позитивный период для многих. А те, у кого ожидаются неудачи – быстро с ними справятся. Читайте гороскоп на неделю 5 – 21 февраля 2021 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 для Овна

Новые знакомства для Овнов на этой неделе могут оказаться полезными. Вероятно, от них зависит ваша будущая профессия. В целом неделя благоприятна для покупок и решения многих важных вопросов. Все решения по работе приведут к увеличению материального положения.

В личной жизни ожидается улучшение. Ваш любимый человек изменит свое отношение, начнет вам больше уделять внимания и вместе с вами проводить свое свободное время. По возможности, поговорите о планах на будущее. Звезды советуют вам двигаться в одном направлении.

Выходные – хороший период, чтобы отказаться от вредных привычек. Пейте меньше чашек кофе в день и откажитесь от калорийной и жирной пищи. Также хорошо бы было заняться спортом. В воскресенье посетите родственников с которыми давно не виделись.

Благоприятный день: 20 февраля

Неблагоприятный день: 21 февраля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 для Тельца

В начале недели Тельцам удастся решить проблему, над которой вы очень долго думаете. Неделя в целом благоприятна для новых начинаний. Особенно это касается тех, кто планирует освоить вождение транспортных средств.

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Эта неделю стоит посвятить планированию своих будущих свершений, а вот от активных шагов лучше воздержаться. Проверьте свои ресурсы, приведите в порядок домашние и рабочие дела. Если есть незавершенные задачи – сосредоточьтесь именно на них.

В выходные вас ждут хорошие новости и интересные события. Суббота способствует вашим творческим успехам. Вы сможете наконец получить признание и завоевать доверие какой-то важной персоны. Ободритесь и чаще улыбайтесь.

Благоприятный день: 15 февраля

Неблагоприятный день: 20 февраля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 для Близнецов

Близнецы на этой неделе получат хорошую зарплату. Средства можете смело тратить на дорогую технику или гаджет. Благодаря вашей доброжелательности, вы сможете помочь близкому человеку. Сделанное вами добро вернется к вам сторицей. Дома старайтесь избегать острых дискуссий на сложные темы.

Не погружайтесь на этой неделе в работу с головой, находите время на отдых. Если у вас есть проблемы со здоровьем, то среда – лучший день для посещения врача. Неделя благоприятна для обучения и изучения чего-то нового.

В романтической сфере на выходных возможны приятные неожиданности. Уделяйте больше времени своей любимой половинке и как можно больше времени проводите вместе. Одиноких Близнецов ждут большие и грандиозные перемены. Вы будете чувствовать легкий страх и опасение, но изменения в личной жизни будут иметь положительный характер.

Благоприятный день: 17 февраля

Неблагоприятный день: 16 февраля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 для Рака

Раков на этой неделе ожидает разочарование от быстрого успеха, поэтому вам особенно пригодится благоразумие и терпение. Аккуратно заполняйте документы, особенно, если они касаются банковских карточек. Тщательно проверяйте все цифры и счета.

Со всеми делами вы справитесь легко. Раки будут чувствовать себя комфортно во всех сферах жизни. Проблем со здоровьем быть не должно, а финансовое положение будет стабильным. Принимайте все с благодарностью и не отказывайте себе в удовольствии отпраздновать собственные достижения.

Выходные проведите дома без никакой спешки и решения рабочих вопросов. Займитесь работой по дому, кулинарией или просто посмотрите хороший сериал. Не спешите в субботу или воскресенье принимать серьезные решения.

Благоприятный день: 18 февраля

Неблагоприятный день: 19 февраля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 для Льва

На этой неделе особое внимание уделите работе. Вам нужно составить план всех своих действий и четко его придерживаться. Проявляйте осторожность в своих словах и действиях, когда вам придется взяться за необычное дело. Не переживайте, вы все сделаете на высоком уровне.

Во второй половине недели звезды предсказывают успех в изменении внешности или имиджа. Если вы давно мечтали о стрижке и обновлении своего гардероба, то именно эта неделя станет замечательным периодом для перевоплощений. В свободное от работы время используйте свои силы и энергию рационально.

На выходных чрезмерная нагрузка сможет только ухудшить ваше психологическое здоровье. Поэтому звезды советуют хорошо отдохнуть и набраться сил на следующую неделю. Одиноким Львам выходные приподнесет неожиданный сюрприз.

Благоприятный день: 19 февраля

Неблагоприятный день: 15 февраля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 для Девы

На этой неделе от вашей ответственности зависит ваш успех. Звезды обещают прилив сил и вдохновения в творчестве. Атмосфера душевного комфорта натолкнет вас на замечательные идеи. Если вы воплотите их в жизнь, то сможете реализоваться.

На этой неделе вы будете находиться в хорошем настроении, благодаря чему все намеченное будет получаться практически с первого раза. Если вы приложите определенные усилия, то препятствий в достижении целей не возникнет. Это касается и профессиональной, и личной сферы.

В личной жизни вам нужно больше прислушиваться к своему партнеру. У вас накопилось много проблем, которые вы упорно игнорируете. После такого откровенного разговора, ваши отношения станут только крепче и надежнее.

Благоприятный день: 15 февраля

Неблагоприятный день: 17 февраля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 для Весов

Неделя для Весов будет удачной. Больше общайтесь с друзьями и коллегами, ведь вы сможете таким образом наладить отношения и улучшить свой собственный имидж. На этой неделе стоит отказаться от физических нагрузок.

В общении с любимым человеком будьте мягче, учитывайте его мнение, иначе ваши отношения неизбежно испортятся. Не допускайте вмешательства в ваши отношения чужих людей и родственников. Излишнее обсуждение вашей жизни может только углубить конфликты и обострить их.

Конец недели посвятите отдыху со своей половинкой или семьей. Если давно не виделись с родителями, то наведайтесь к ним в гости. Исключите все гаджеты и попробуйте насладиться приятной атмосферой со своими родными.

Благоприятный день: 19 февраля

Неблагоприятный день: 21 февраля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 для Скорпиона

Новая неделя для Скорпионов окажется очень романтичной, поэтому используйте это время по максимуму. Проводите больше времени с любимым человеком. От активного отдыха стоит отказаться, лучше отдайте предпочтение спокойным беседам и вечерам, где вы будете много говорить наедине.

В финансовых делах возможны положительные перемены к лучшему. Не исключено, что вас ожидает повышение на работе, но для этого нужно будет проявить инициативность и настойчивость в начале недели.

Конец недели благоприятен для хобби и воплощения давних желаний. В субботу можете провести генеральную уборку и обновление интерьера, а вот в воскресенье можно отправиться на шопинг. Все сделанные покупки будут удачными.

Благоприятный день: 15 февраля

Неблагоприятный день: 18 февраля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 для Стрельца

Неделя для Стрельцов удачна для масштабных покупок. Это может быть долгожданная покупка квартиры, автомобиля или бытовой техники. Документы с банками лучше подписывать в первой половине дня с понедельника по четверг. На этой неделе придется взять на себя обязанности, с которыми вы раньше не имели дела.

Уделите большое внимание своему здоровью и профилактике хронических заболеваний. Пересмотрите свое питание и больше времени проводите на свежем воздухе. Это поможет избежать проблем в будущем и убережет вас от больших затрат.

На выходных устройте себе отдых в семейной обстановке, или в кругу близких друзей. Запланируйте со своей половинкой путешествия и будущие поездки. Вечер воскресенья будет наполнен положительными событиями.

Благоприятный день: 15 февраля

Неблагоприятный день: 16 февраля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 для Козерога

Для Козерогов неделя начнется напряженно, ведь придется выполнить большой пласт работы. Привести мысли в порядок и успокоить нервы поможет спорт и долгие прогулки на свежем воздухе. Главный акцент на этой неделе сделайте на духовном росте и обучении.

Больше сюрпризов стоит ожидать в личной жизни – ваше недавнее знакомство перерастет в большое и светлое чувство любви. Человек, который сейчас рядом с вами, ожидает от вас внимания, чуткости и нежности.

Уверенность в себе позволит вам ставить перед собой масштабные задачи и успешно их решать. Поэтому попробуйте посвятить выходные только себе и любому виду творчества. Не исключено, что с новой недели от ваших стараний у вас появится новый источник заработка или вам повысят заработную плату.

Благоприятный день: 18 февраля

Неблагоприятный день: 15 февраля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 для Водолея

Эта неделя благоприятна для переговоров, работы с информацией и документами, обучения и поездок. Все идеи и планы будут воплощены в жизнь, а интуиция подскажет, где сейчас выгоднее проявить свои способности. Удовольствие принесет также занятия танцами или спортом.

На бытовом уровне нужно избавляться от старых вещей – сделайте генеральную уборку дома и пересмотрите свой гардероб. Проявляйте заботу о близких.

На выходных время благоприятно для дальнесрочного планирования жизни. Поставьте цели и задачи и уверенно их придерживайтесь. Не стесняйтесь просить помощи у близких или друзей, они помогут и поддержат вас в любых начинаниях.

Благоприятный день: 17 февраля

Неблагоприятный день: 19 февраля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 для Рыб

На этой неделе вам необходимо сконцентрироваться на мелких задачах на работе и по дому. Именно эти дела принесут успех, а вот от глобальных планов лучше отказаться, ведь есть большой риск неудачи. На работе у вас будут кипеть дела, не исключена срочная поездка по делам. В конце недели ожидается существенное денежное поступление.

Эта неделя благоприятна и для вашего здоровья. Уделите больше времени спорту, проводите больше времени на свежем воздухе и ваше самочувствие улучшится в разы.

Постарайтесь к каждому делу, которое вы делаете – подходить с позитивом. Звезды советуют решить за выходные все незавершенные дела. В воскресенье измените немного обстановку. Встретьтесь с друзьями или просто отправьтесь на прогулку со своей семьей.

Благоприятный день: 19 февраля

Неблагоприятный день: 15 февраля