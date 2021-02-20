Гороскоп на 20 лютого для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 20 лютого 2021 року, прогнозує для Козерогів гармонійний день. Рибам зорі не радять братися за нові проєкти. Читайте гороскоп на 20 лютого 2021 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.
Джерело:24 канал
Читайте також Гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на 20 лютого для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 20 лютого 2021 для Овнів
За увесь день в Овнів накопичиться чимало емоцій, тож вечір принесе вам складний емоційний стан і занепад сил.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 20 лютого 2021 для Тельців
Сьогодні на Тельців чекають труднощі у стосунках з рідними. Ви можете посваритися зі старшими жінками (бабусею чи свекрухою). Підтримки шукайте у близької людини – чоловіка чи брата.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 20 лютого 2021 для Близнюків
Сьогодні добре зайнятися побудовою планів на найближче майбутнє. У другій половині дня доведеться попрацювати та відробити недоопрацьовані робочі години.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 20 лютого 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 20 лютого 2021 для Левів
Леви отримають в цей день хорошу звістку. Зміни, які скоро відбудуться у вашому житті, будуть важливими та доленосними.
Читайте також Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 20 лютого 2021 для Дів
Присвятіть день спільним заняттям та захопленням з сім'єю. Візьміть дітей та поїдьте кудись на відпочинок. День гарний для прийняття рішень та початку підготовки приватизації житла.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 20 лютого 2021 для Терезів
У першій половині дня складіть список справ, які треба виконати найближчим часом. У другій половині дня влаштуйте невеликий шопінг, а ввечері потіште рідних смачною вечерею.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 20 лютого 2021 для Скорпіонів
Скорпіони сьогодні витратять багато часу та енергії на вирішення емоційних турбот і проблем своїх рідних. Допомагайте їм спокійно, не вдаючись у деталі та не беручи деталі близько до серця.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 20 лютого 2021 для Стрільців
Сьогодні день зажадає від Стрільців проявити свої професійні навички в повному обсязі. Ймовірно, виникне позаштатна ситуація, тож вам доведеться прикласти чимало зусиль..
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 20 лютого 2021 для Козерогів
Сьогодні зорі прогнозують Козерогам гармонію в усьому. Будь-які справи вдаватимуться легко, а те, що вас обтяжувало довгий період вирішиться само собою.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 20 лютого 2021 для Водоліїв
Астрологи обіцяють для Водоліїв прекрасний день, навіть якщо у вас не буде конкретних приводів для радості. Самотнім Водоліям день може подарувати багатообіцяюче знайомство.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 20 лютого 2021 для Риб
Сьогодні Рибам зорі не радять братися за нові проєкти, адже є ймовірність, що все піде шкереберть. День підходить для активного відпочинку з сім'єю.
Поділитися новиною