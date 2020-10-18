Гороскоп на сегодня, 18 октября 2020 года, предусматривает спокойный день для Тельцов, Раков и Дев. Скорпионам стоит остерегаться своего настроения, ссоры с близкими ни к чему хорошему не приведут. Читайте гороскоп на 18 октября 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Звезды рекомендуют сегодня максимально расслабиться. Вы слишком много работаете и думаете о работе. Пора сосредоточиться на релаксе. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Овнов

Чтобы не навредить себе – не делайте сегодня суетливых шагов. Вы предусмотрительны, поэтому будьте уверены в своих действиях, даже если что-то пойдет не так, как надо.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Тельцов

Тельцы сегодня будут невероятно спокойными и гармоничными. Ваш эмоциональный баланс и психологическая стабильность могут помочь вам удачно выйти из ситуации.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Близнецов

Сегодня Близнецы захотят показать свои лучшие качества, но будут бояться это делать из-за нерешительности. Астрологи советуют слушать свою интуицию и сфокусироваться на собственном мнении и желаниях.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Раков

Раки в этот день будут готовы принимать комплименты и подарки. Не бойтесь заявить о своих желаниях хотя бы самому себе, и расскажите близким людям о том, что для вас сейчас важнее всего.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Львов

Сегодня Львы будут щедрыми на добрые слова и отмечать успехи всех, кто хоть немного приложил усилия к общему делу.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Дев

Девы сегодня, как всегда, будут стремиться к совершенству, впрочем дадут себе в этот день немного отдохнуть и появятся перед другими в новом амплуа.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Весов

Сегодня Весы будут бодрыми, веселыми и общительными. Вы можете даже занять активную позицию в обществе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Скорпионов

В этот день у Скорпионов эмоции просто таки будут зашкаливать. Могут произойти ссоры, скандалы и выяснения отношений.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Стрельцов

Стрельцам не понравится, если сегодня кто-то в них будет сомневаться. Они будут настроены на наилучший результат, за что бы они ни брались.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Козерогов

Козероги сегодня рискуют потеряться в собственных иллюзиях и мире фантазий. Не вынуждайте себя срочно решать насущные проблемы.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Водолеев

У Водолеев в воскресенье обострится стремление к новым впечатлениям и ощущениям. Вы будете готовы завести провокационный разговор, чтобы изучить реакцию людей.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Рыб

Сегодня Рыб ждет спокойный день. Прислушивайтесь к голосу собственной интуиции и занимайтесь исключительно тем, что доставляет вам удовольствие.