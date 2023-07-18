Приятные новости для Дев и поездка для Козерогов: гороскоп на 18 июля

Гороскоп на 18 июля прогнозирует общение с родными для Тельцов. Девы до конца дня услышат приятную новость. Козероги могут отправляться в поездку.

Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание читайте на сайте 24 Канала.

Смотрите также Любят детей больше всего: 3 знака зодиака, представительницы которых являются лучшими мамами

Гороскоп на 18 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 июля 2023 для Овнов

Овнам нужно быть осторожнее по поводу своих слов, особенно в разговоре с любимым человеком. Обидеть легче, чем примириться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 18 июля 2023 для Тельцов

В Тельцы сегодня могут навестить с советом родные или друзья. Они будут нуждаться в вашем авторитетном слове.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 июля 2023 для Близнецов

Сегодня Близнецам следует быть внимательным к собственным желаниям. Не отказывайтесь от работы, но и не забывайте об отдыхе.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 июля 2023 для Раков

У Раков благоприятный день для роста в карьере. Для этого можно выйти за рамки и попробовать что-нибудь новое. К примеру, открыть в себе творческую жилку.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 18 июля 2023 для Львов

Львы много работают в последнее время, поэтому, несмотря на будни, могут посвятить время для отдыха или любимых хобби.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 июля 2023 для Дев

Утром Девы будут растеряны и рассеяны. Но до конца вечера вам предстоят приятные новости, которые помогут сосредоточиться.

Смотрите также 4 знака зодиака, мечта которых сбудется к концу лета: проверьте себя в списке счастливчиков

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 июля 2023 для Весов

Лучше не браться за два дела сразу. Хотя Весы умельцы в балансе, погоня за двумя зайцами не принесет результата ни в одном деле.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 18 июля 2023 для Скорпионов

Сегодня у Скорпионов хороший день для обучения и усвоения информации. Чтобы дело обстояло быстрее, можно заниматься рукоделием.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 18 июля 2023 для Стрельцов

Подсознание даст интересную подсказку для Стрельцов – это произойдет во сне. В нем может быть спрятана решение проблемы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 июля 2023 для Козерогов

У Козерогов это благоприятное время, чтобы отправиться в путь. Можно совершить как рабочую поездку, так и уехать на отдых.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 18 июля 2023 для Водолеев

Не беритесь за новые дела или проекты, если вы до сих пор не разобрались с предыдущими. Самое время позакрывать все "хвосты".

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 июля 2023 для Рыб

Поразмышляйте над тем, что еще вы можете сделать для успеха в своей сфере. Может быть, нужно идти на определенные ограничения.