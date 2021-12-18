Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака
Источник:24 канал
Гороскоп сегодня, 18 декабря 2021 года, советует Ракам отдать все долги. Водолеев ждет активный день. Читайте гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака в материале.
День подходит для уединения и подведения итогов года. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
Читайте также Гороскоп на неделю 13 – 19 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 18 декабря 2021 для Овнов
День подходит для похода к стоматологу. Сегодня любые лечебные процедуры будут протекать очень легко и безболезненно.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 18 декабря 2021 для Тельцов
Тельцов сегодня может постигнуть неприятная ситуация с близким другом. У вас будет много недоговоренностей, поэтому возьмите ситуацию в руки и решитесь первыми наладить ситуацию.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 18 декабря 2021 для Близнецов
Близнецы сегодня будут находиться в отличном настроении. Вы сможете реализовать все свои планы и даже добиться новых высот.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 18 декабря 2021 для Раков
День подходит для того, чтобы отдать долги. Не стоит сегодня обменивать деньги или снимать крупную сумму с кредитных карт. Любые финансовые операции в субботу следует отсрочить.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 18 декабря 2021 для Львов
Львов сегодня ждет поездка в далекий город. Астрологи говорят, что поездка пройдет успешно, поэтому можете ни за что не переживать.
Читайте также Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 18 декабря 2021 для Дев
День удачен для мелкого ремонта или перестановки. А тот, кто ищет новое жилье – может встретить очень выгодное предложение.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 18 декабря 2021 для Весов
Астрологи советуют Весам отдохнуть и расслабиться. До конца года вы еще успеете вдоволь поработать, поэтому сейчас уделите время перегрузке.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 18 декабря 2021 для Скорпионов
Сегодняшний день будет для вас очень продуктивным. Астрологи говорят, что вы будете полностью удовлетворены собой и результатами, которые получите от проделанной работы.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 18 декабря 2021 для Стрельцов
Астрологи не советуют Стрельцам в этот день тратить деньги. Вам стоит сейчас немного сэкономить, ведь совсем скоро вас ждут большие покупки.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 18 декабря 2021 для Козерогов
Будьте в этот день очень внимательны, есть риск, что вы можете что-то очень легко потерять. Первую половину дня следует посвятить своей семье.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 18 декабря 2021 для Водолеев
Водолеи весь день проведут активно. Вам придется много времени потратить на покупки для родных, а вечером вас ждут дополнительные рабочие задания.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 18 декабря 2021 для Рыб
Рыбам следует быть очень осторожными в выборе пищи. Не стоит экспериментировать и есть то, что долго стоит и выглядит не очень приятно.