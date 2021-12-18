Гороскоп сегодня, 18 декабря 2021 года, советует Ракам отдать все долги. Водолеев ждет активный день. Читайте гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака в материале.

День подходит для уединения и подведения итогов года. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Овнов

День подходит для похода к стоматологу. Сегодня любые лечебные процедуры будут протекать очень легко и безболезненно.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Тельцов

Тельцов сегодня может постигнуть неприятная ситуация с близким другом. У вас будет много недоговоренностей, поэтому возьмите ситуацию в руки и решитесь первыми наладить ситуацию.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Близнецов

Близнецы сегодня будут находиться в отличном настроении. Вы сможете реализовать все свои планы и даже добиться новых высот.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Раков

День подходит для того, чтобы отдать долги. Не стоит сегодня обменивать деньги или снимать крупную сумму с кредитных карт. Любые финансовые операции в субботу следует отсрочить.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Львов

Львов сегодня ждет поездка в далекий город. Астрологи говорят, что поездка пройдет успешно, поэтому можете ни за что не переживать.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Дев

День удачен для мелкого ремонта или перестановки. А тот, кто ищет новое жилье – может встретить очень выгодное предложение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Весов

Астрологи советуют Весам отдохнуть и расслабиться. До конца года вы еще успеете вдоволь поработать, поэтому сейчас уделите время перегрузке.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Скорпионов

Сегодняшний день будет для вас очень продуктивным. Астрологи говорят, что вы будете полностью удовлетворены собой и результатами, которые получите от проделанной работы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Стрельцов

Астрологи не советуют Стрельцам в этот день тратить деньги. Вам стоит сейчас немного сэкономить, ведь совсем скоро вас ждут большие покупки.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Козерогов

Будьте в этот день очень внимательны, есть риск, что вы можете что-то очень легко потерять. Первую половину дня следует посвятить своей семье.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Водолеев

Водолеи весь день проведут активно. Вам придется много времени потратить на покупки для родных, а вечером вас ждут дополнительные рабочие задания.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Рыб

Рыбам следует быть очень осторожными в выборе пищи. Не стоит экспериментировать и есть то, что долго стоит и выглядит не очень приятно.