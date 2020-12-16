Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, прогнозирует для Стрельцов временный спад энергии. На Дев ждет успех в любом деле. Читайте гороскоп на 16 декабря 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

В среду стоит с пониманием относиться к действиям со стороны окружающих. Не следует пренебрегать собственным комфортом или безопасностью. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 16 декабря 2020 для Овнов

День будет исключительно спокойным и без сюрпризов. Сегодня вы можете расширить круг своих друзей. Принимайте помощь других и удаляйте лишние и несрочные планы из своего расписания.

Телец (21 апреля – 20 мая)





Гороскоп на 16 декабря 2020 для Тельцов

Сегодня вы будете иметь счастливую руку и проявите себя в творчестве. Это будет хороший день для начала новых отношений.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 16 декабря 2020 для Близнецов

Без внутренней гармонии наладить свою жизнь невозможно. Смело используйте свободное время на то, что поможет вам найти внутреннее равновесие.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 16 декабря 2020 для Раков

Возьмитесь за дело, которое вам по душе, а не то, которое в приоритет поставили ваши коллеги. Вам стоит позаботиться о собственных желаниях.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 16 декабря 2020 для Львов

В этот день вас сильно будут раздражать правила, которые установили другие. Набирайтесь смелости и отстаивайте собственные границы.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 16 декабря 2020 для Дев

Удача этого дня на вашей стороне, как и запас сил. Возьмитесь за запланированное – вам может получиться сделать даже больше, чем вы ожидаете.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 16 декабря 2020 для Весов

В этот день не помешает остановиться на несколько минут, особенно, если вас сопровождает стресс или беспокойство. Так вы сможете сделать вывод и понять, что же вас беспокоит.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 16 декабря 2020 для Скорпионов

Не стесняйтесь хорошенько отдохнуть вечером – организуйте себе интересное занятие. Попробуйте разбавить рутину чем-то интересным.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 16 декабря 2020 для Стрельцов

Сегодня Стрельцов не особо будет тянуть к людям. Вы не будете чувствовать слишком сильной потребности в общении. Это может быть признаком временного спада энергии или потребности перезагрузки.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 16 декабря 2020 для Козерогов

Многие Козероги сегодня могут быть немного инфантильными, наивными и неразборчивыми. При таких обстоятельствах хитрые люди могут легко получить преимущество, впрочем шансы предотвратить это есть.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 16 декабря 2020 для Водолеев

Сегодня Водолеи будут ориентированы на прибыль, заработок или бизнес. Вся деятельность пойдет в направлении удовлетворения материальных потребностей. Духовная сфера сегодня для вас не будет важной.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 16 декабря 2020 для Рыб

Рыбы сегодня будут иметь столько энергии и готовности к действию, что забудут обо всех своих страхах и сомнениях. Не стоит лениться действовать на полную мощность. Сегодня может получиться сделать больше дел, чем можно было бы представить.