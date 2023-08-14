Близнецы разорвут отношения, а Водолеев ждет скандал: гороскоп на 14 августа

Гороскоп на 14 августа прогнозирует разрыв токсичных отношений у Близнецов. У Весов благоприятный день для обучения. Рыбы найдут ответ внутри себя.

Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 14 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 14 августа 2023 для Овнов

Если вы чувствуете, что ваши силы и мотивация уже на грани – уходите в отпуск. Небольшой отдых избавит от выгорания.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 14 августа 2023 для Тельцов

Учитесь экологически жить свои эмоции и не держите их внутри. Не следует хлопать их на своих близких, ведь это их отталкивает.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 14 августа 2023 для Близнецов

Близнецов ждет разрыв токсичных отношений. Не факт, что вы освободитесь от взаимоотношений со второй половинкой, ведь разрыв может относиться к токсичным родственникам или друзьям.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 14 августа 2023 для Раков

Раки, достаточно отдохнувшие этим летом, вернутся к работе. Это удачное время начинать новые проекты со свежими силами.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 14 августа 2023 для Львов

Астрологи советуют Львам не браться сегодня за все дела сразу. Сделайте список дел и беритесь к каждому, когда завершите с другим.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 14 августа 2023 для Дев

Девам лучше сегодня отказаться от предложений встречи и вечеринок. Есть риск возникновения конфликта с вашим участием.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 14 августа 2023 для Весов

Сегодняшний день идеально подходит для обучения. Весам можно посмотреть документальный фильм, почитать книгу или пойти на курсы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 14 августа 2023 для Скорпионов

Скорпионам лучше отказаться от занятий и занятий спортом сегодня. Астрологи предсказывают возможную травму.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 14 августа 2023 для Стрельцов

За этот день Стрельцам можно и даже нужно прислушиваться к интуиции. Она будет подсказывать в сложных случаях.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 14 августа 2023 для Козерогов

Если вам сегодня расскажут секрет или попросят совета – будьте настоящим другом и проявите моральные качества. Не следует гоняться за сплетнями.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 14 августа 2023 для Водолеев

Водолеев может ожидать скандал или другая неприятная ситуация. Чтобы ее избежать, учитесь находить общий язык со всеми даже врагами.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 14 августа 2023 для Рыб

Если вас беспокоит вопрос по любому поводу, не ищите ответа снаружи. Она может прятаться внутри ваших мыслей.